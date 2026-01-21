Entübe edilen Haldun Dormen'den acı haber! 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmış 12 Ocak'ta da entübe edilmişti. Usta sanatçı Dormen'den acı haber geldi ve 97 yaşında hayatını kaybetti.
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmış 12 Ocak'ta da entübe edilmişti.
Usta sanatçı Dormen'den acı haber geldi ve 97 yaşında hayatını kaybetti.
"BABAMI EBEDİYETE UĞURLAMANIN TARİFSİZ ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"
Oğul Ömer Dormen, babasının vefatına ilişkin; "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır" dedi.
"ÇOK PARLAK DEĞİL"
Dormen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama gelini ve ünlü yazar Ayşe Arman'dan gelmişti. Arman, Instagram sayfasında "3 haftadır hastane... Ömer zoom toplantılarını buradan yapıyor... Her gün geliyoruz... Görüş saatlerinde görüyoruz... Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil... Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum artık nolacak... Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun... İçimden çok post koymak filan gelmiyor... Sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum... Tadım tuzum yok... Böyle..." mesajını paylaşmıştı.