Elon Musk'ın annesi Maye Musk'tan İstanbul'da ilham dolu sözler
Dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın annesi, ünlü model ve diyetisyen Dr. Maye Musk, İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte samimi açıklamalrda bulundu. Yaşadığı zorlu dönemlerin kendisini bugünkü güçlü karakterine dönüştürdüğünü belirten Musk, "Bütün bu zorluklar beni eğitti" diyerek başarısının sırrını açıkladı.
SpaceX, Tesla, Starlink ve X'in sahibi iş insanı Elon Musk'ın annesi, model ve diyetisyen Dr. Maye Musk, yeni kitabının tanıtımı kapsamında İstanbul'da sevenleriyle buluştu.
"Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için Türkiye'ye gelen 78 yaşındaki yıldız, CVK Park Bosphorus'ta düzenlenen özel bir etkinlikte ağırlandı.
Şamdan Plus Dergisi ev sahipliğinde, D&R ve Destek Yayınları iş birliğiyle gerçekleşen buluşmaya, İstanbul cemiyet hayatının ilham veren ve güçlü kadınları yoğun ilgi gösterdi.