Edremit’teki dehşette yeni görüntüler! 2 kişiyi öldürmüştü: Gençlere saldırdığı anlar ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu.