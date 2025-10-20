Haberler Tıkla Haberleri Edremit'teki dehşette yeni görüntüler! 2 kişiyi öldürmüştü: Gençlere saldırdığı anlar ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in dehşet saçtığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 16:09
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı.

EDREMİT'TE DEHŞET ANLARIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu.

Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada da Mustafa Emlik etkisiz hale getirilmişti

