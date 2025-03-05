Dünyanın en büyük buzdağı karaya oturdu: Uzun süredir olması çok şaşırtıcı

Antarktika'daki 'RRS Sir David Attenborough' kutup araştırma gemisinde görevli Prof. Huw Griffiths da "Tüm buzdağlarının geleceği ölecekleri yönünde. A23a'nın bu kadar uzun süre dayanması ve alanının yalnızca dörtte birini kaybetmesi çok şaşırtıcı." diye konuştu.

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"OLMASAYDI EKOSİSTEMLERE SAHİP OLAMAZDIK"

Griffiths, buzulun bölge ekosistemine desteğini vurgulayarak, "Tüm evren, deniz tabanında kazınan devasa bir buz parçası tarafından eziliyor. Bir yerde bir şeyi yok ederken, diğer yerlerde besin ve yiyecek sağlıyor. Buz olmasaydı bu ekosistemlere sahip olamazdık. Bunlar dünyadaki en üretken ekosistemlerden bazıları ve çok sayıda türe ve bireysel hayvana destek sağlıyor ve mavi balina gibi dünyanın en büyük hayvanlarını besliyor" açıklamasını yaptı.

40 YIL SONRA HAREKETE GEÇMİŞTİ

Antarktika kıyılarından 1986'da koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan ve 'buz adasına' dönüşen A23a, yaklaşık 40 yıl sonra 2024'te yeniden harekete geçmişti.