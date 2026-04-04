Deniz Baysal’a "asker arkadaşı" selamı! Çağlar Ertuğrul’dan güldüren doğum günü paylaşımı
"Taşacak Bu Deniz" setinde pasta üfleyen Deniz Baysal’a, eski partneri Çağlar Ertuğrul’dan esprili bir kutlama mesajı geldi. Ertuğrul’un "asker arkadaşı" temalı paylaşımı ve Baysal’ın verdiği tarih ayarı sosyal medyayı salladı.
Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme'si Deniz Baysal'ın erken doğum günü kutlamaları, yakın dostu ve eski partneri Çağlar Ertuğrul'un esprili paylaşımıyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
ESKİ PARTNERDEN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Daha önce birçok projede başrolü paylaşan ve aralarındaki dostlukla bilinen Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal için alışılmışın dışında bir kutlama tercih etti.
Baysal ile asker gibi selamlaştıkları bir kareyi "shoplayarak" sosyal medya hesabından paylaşan Ertuğrul, paylaşımın altına şu notu düştü:
"Sana en mutlusundan yeni bir yaş dilerim."
"5 NİSAN AMA HADİ NEYSE ORTAK"
Ertuğrul'un bu esprili ve erken gelen kutlamasına Deniz Baysal'ın cevabı gecikmedi. Ertuğrul'un paylaşımını kendi hesabında yayınlayan güzel oyuncu, doğum günü tarihine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Yani 5 Nisan ama hadi neyse ortak..."
SET EKİBİNDEN SÜRPRİZ
Erken başlayan kutlamalar sadece sosyal medya ile sınırlı kalmadı. Dizinin Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu da paylaşımına "İyi ki doğdun canım canım Deniz'im. Seni çok seviyorum." notunu ekledi.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programında Teşkilat dizisinden ayrılış sürecine dair "Benim için ani oldu" diyerek samimi itiraflarda bulunan Deniz Baysal'ın, yeni yaşında ve yeni projesindeki neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Öte yandan Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal, ilk olarak Fazilet Hanım ve Kızları, daha sonra Teşkilat ve Kalpazan dizilerinde partner olmuştu.