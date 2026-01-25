Çağdaş sanatın önde gelen isimleri “Unsettled” sergisinde Vision Art Platform’da buluşuyor

Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Avustralya, Kanada, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden dokuz yerleşik sanatçı, 21. yüzyıl Batı modernizminin güçlü bir kesitini temsil eder. Oldukça tartışmalı ve huzursuz bir referans alanı olan bu çerçeve, sanatı bir araştırma biçimi, bir etkileşim alanı ve hatta yaşantının yüzeyinde, altında ve üzerinde işleyen koşullara ve güçlere yönelik eleştirel bir sorgulama yöntemi olarak konumlandırır. Bu yaklaşım, gerçek dünyayla yeni bir estetik karşılaşma imkânı sunar.