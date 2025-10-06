Haberler Tıkla Haberleri Bugün okul var mı, yok mu? 6 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullarda ders işlenecek mi, tatil mi?

6 Ekim 2025 Pazartesi günü, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor. Kent genelinde düzenlenecek tören ve etkinlikler öncesinde, öğrenciler ve veliler “6 Ekim’de okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul’un Kurtuluşu, resmi tatil kapsamında olmasa da, kutlamalar nedeniyle bazı ilçelerde tören programlarına göre okullarda düzenlemeler yapılabiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:34
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Türk bağımsızlık mücadelesinin simge tarihlerinden biri olan bu özel günde, İstanbullular okulların ve resmi kurumların çalışma düzenini merak ediyor. "6 Ekim'de okullar tatil mi, kamu kurumları açık mı?" sorusu öğrencilerden velilere, çalışanlardan memurlara kadar pek çok kişinin gündeminde yer aldı.

6 EKİM'İN TARİHİ VE ÖNEMİ

6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk ordusu, İtilaf Devletleri işgalindeki İstanbul'a girerek şehri kurtardı. Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgal dönemi, bu tarihi günle sona erdi.

Kurtuluş Cumhuriyet'in ilanından kısa süre önce gerçekleştiği için Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin kritik bir parçası olarak kabul ediliyor. Her yıl gururla anılan 6 Ekim, İstanbul için hem tarihi hem de sembolik açıdan büyük anlam taşıyor.

OKULLAR NORMAL EĞİTİM PROGRAMINA DEVAM EDECEK

İstanbul'un Kurtuluşu ulusal tatil günleri arasında yer almadığı için 6 Ekim 2025 Pazartesi günü okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takviminde bu tarih, tam veya yarım gün tatil olarak işaretlenmiş değil. Dolayısıyla öğrenciler derslerine normal programlarına göre devam edecek.

KAMU KURUMLARI VE BANKALAR HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEK

Resmi tatil takviminde bulunmayan 6 Ekim'de, kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve hastaneler normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. PTT ve kargo şirketleri de rutin çalışma düzenini sürdürecek. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, yalnızca törenlere katılacak resmi görevliler için kısmi izinler söz konusu olabilecek; ancak genel olarak iş yerleri ve resmi daireler açık olacak.

