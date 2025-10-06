Bugün okul var mı, yok mu? 6 Ekim Pazartesi İstanbul’da okullarda ders işlenecek mi, tatil mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Türk bağımsızlık mücadelesinin simge tarihlerinden biri olan bu özel günde, İstanbullular okulların ve resmi kurumların çalışma düzenini merak ediyor. "6 Ekim'de okullar tatil mi, kamu kurumları açık mı?" sorusu öğrencilerden velilere, çalışanlardan memurlara kadar pek çok kişinin gündeminde yer aldı.