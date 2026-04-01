Bizim çocuklar tarih yazdı! Bayrağını alan sokaklara döküldü: İşte yurttan kareler...

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde tarihi bir sınav verdi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmada Millilerimiz galibiyet hedefiyle sahaya çıktı

İlk yarıda her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şık vuruşu skoru 1-0'a taşıdı ve milyonları ayağa kaldırdı. Kalan dakikalarda kalesini gole kapatan Ay-Yıldızlılar, sahadan zaferle ayrılarak 2002'den bu yana süregelen 24 yıllık hasreti sona erdirdi.

Son düdüğün ardından Türkiye'nin dört bir yanında zafer coşkusu yaşandı. Dev ekranlar başında tek yürek olan binlerce taraftar, "Bizim Çocuklar"ın tarihi başarısını horonlar, kolbastılar ve marşlarla büyük bir coşkuyla kutladı.

TRABZON

Milliler, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, karşılaşma tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da binlerce kişiyi ekran başına kilitledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki heyecanına ortak olmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye-Kosova karşılaşması, kentin merkezi konumundaki Meydan bölgesine kurulan dev ekrandan canlı olarak yayımlandı.

Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Trabzonlular, ay-yıldızlıların 1-0'lık galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, horon ve kolbastı oynayarak tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı

DÜZCE

Düzce'de futbolseverler, milli maç heyecanını Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranda yaşadı. Sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, karşılaşmanın 53. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle büyük sevinç yaşadı.

Maçın son dakikalarında heyecan dolu anlar yaşayan Düzceli futbolseverler, bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu kutlamalara başladı.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek millilere teşekkür etti. Ay-yıldızlıların 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına değinen taraftarlar, o dönemdeki yaşlarını hatırlatarak keyifli anlar yaşadı.

KÜTAHYA

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı karşılaşma, Kütahya'da belediye binası önüne kurulan dev ekrandan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Milliler'in 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması, şehrin merkezinde adeta bayram havası estirdi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Kütahya'da belediye binası önüne kurulan dev ekrandan vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti. Karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de yer aldı. Maç boyunca heyecanlı anlar yaşayan Kütahyalılar, ay-yıldızlıların attığı golle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Mücadelenin 1-0'lık galibiyetle sona ermesinin ardından 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanılmasıyla coşku katlanarak arttı. Maçı birlikte izleyen vatandaşlar birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Karşılaşmanın ardından şehirde araç konvoyları oluşturuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, korna çalarak şehir turu attı. Kütahya'da milli galibiyet, uzun süre devam eden kutlamalarla taçlandı.

TRAKYA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi, Trakya'da büyük sevinç yarattı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar milli takımın maçını gençlik merkezi ile kafe ve kahvehanelerde izledi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takıma destek oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyleyen vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

Tekirdağ'da da vatandaşlar milli takımın galibiyeti sonra büyük sevinç yaşadı.

KONYA

Konya ve Aksaray'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmayı dev ekranlardan izledi.

Konya Büyükşehir Belediyesince Zafer Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, milli maç heyecanını birlikte yaşadı. Milli takım forması giyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

AKSARAY

Aksaray'da çok sayıda kişi karşılaşmayı Aksaray Üniversitesi yerleşkesinde bulunan konferans salonunda izledi.

Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.

ANKARA

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, başkentteki vatandaşlar tarafından da büyük bir coşkuyla yaşandı.

Ankara'da bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı.

Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.

SAMSUN VE ÇANKIRI

Samsun ve Çankırı'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda çadırdaki dev ekranda ellerinde Türk bayraklarıyla müsabakayı takip eden Samsunlular, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Vatandaşlar, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla şehirde korna çalarak tur attı.

Çankırı'da kent meydanındaki dev ekranda izlenen maçın ardından havai fişekli kutlama yapıldı.

Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.Bazı vatandaşlar da Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.