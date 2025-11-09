Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Şoför kalp krizi geçirdi İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı.
Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan olay yerinden detayları aktardı. Mercan, İETT otobüsü şoförünün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan olay yerinden detayları aktardı. Mercan, "Olay yaklaşık yarım saat önce meydana geldi. Şimdi bizler tam da olay yerindeyiz. Aslında olay yerine geldiğimizde ilk edindiğimiz bilgi şu yönde: Bu otobüsü kullanan şoför seyir halindeyken kalp krizi geçiriyor ve ani bir manevrayla birlikte ilk önce buradaki kaldırıma çıkıyor ve kaldırıma çıktıktan sonra da hemen önündeki ağaca çarparak durabiliyor." dedi.
Aslında olayın vahametini çok net bir şekilde gözler önüne seriyoruz kameraman arkadaşımızla birlikte. Aslında olaydan hiçbir kimsenin şans eseri yaralı veya ölü olmamasının en büyük sebeplerinden birisi de belki de burada hemen yukarıda bulunan otobüs durağı. Şimdi neden bu önemli? Çünkü otobüsü kullanan şoför bir anda kalp krizi geçiriyor ve ani bir manevrayla otobüsü bu alana getiriyor.
Şimdi hemen kameramanımızdan rica edeceğim, Ahmet Işık gösteriyor şimdi sizlere. Şimdi orada bir otobüs durağı var. Muhtemeldir ki ve görgü tanıklarının da söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu şey bu: İlk önce otobüs orada duruyor. Otobüs orada durduktan sonra hem yolcu alıyor hem de yolcuları indiriyor. Sonrasındaysa tam da bu noktaya geldiğinde yaklaşık 50-60 metrelik bir mesafe var. Tam da bu noktaya geldiğinde işte bu arkadaki polis otosunun olduğu noktada şoför maalesef ki kalp krizi geçiriyor. Seyir esnasında sonrasındaysa ani bir hamle yaparak o direksiyon hâkimiyetini kaybederek buradaki kaldırıma çıkıyor. Kaldırıma çıktıktan sonra otobüs biraz daha ileri doğru hareket ediyor, çarpmanın da etkisiyle önündeki ağaca çarpmanın da etkisiyle birlikte burada zor bela durabiliyor.
Aslında burada olay anında hiçbir vatandaşın yan tarafta olmaması aslında büyük bir facianın da önüne geçmiş durumda. Şunu da söylemekte fayda var: Şu anda hem buraya gelen sağlık ekiplerinden aldığımız bilgiler hem de polis ekiplerinden aldığımız bilgi, şu anda şoför hastaneye kaldırılmış durumda. İlk müdahalesi yine burada ambulansta yapıldı. İlerleyen dakikalarda şoförün sağlık durumuyla alakalı da bilgi vermeye devam edeceğiz. Fakat ilk aldığımız bilgi, ilk müdahale bu alanda yapıldı, sonrasındaysa direkt olarak hastaneye kaldırıldı.
Aslında burada bir ağaç var. Söylemiş olduğumuz gibi, aslında buradaki ağaca çarparak durabiliyor. Ve yine görüyorsunuz, aslında burası bir yaya yolu ve yaya yolundan o çarpma esnasında, o kalp krizi esnasında herhangi bir kimsenin geçmemesi de, söylemiş olduğumuz gibi, büyük bir mucize. Çünkü olası bir durumda belki burada yaralanmalar, belki ölümlere bile sebep olurdu. Öte yandan otobüsün içerisinde de yine olay anında yolcular var. Yolcuların da sağlık durumunda herhangi bir durum, herhangi bir sıkıntı olmamış olduğunu söyleyelim.
Şimdi söylüyoruz yani olası bir facianın önüne geçildi. Buranın hemen yan tarafında başka bir yol var. Bir anda o kalp krizinin etkisiyle birlikte, baygınlık geçirdiği anda direksiyonu sağ tarafa değil de sol tarafa çevirmiş olsa, belki de daha büyük bir facia yaşanacaktı. Yine burada yayalar geçiyor. Yine bu yayaların olay anında geçmemesi yine büyük bir facianın önüne geçmiş durumda. Hemen şurayı göstermekte fayda var: Bakın, hemen yukarıda yaklaşık 50 metre kadar yukarıda bir otobüs durağı var.
Eğer ki otobüs durağı oraya uğramamış olsa, belki de daha yüksek bir hızda buraya gelecekti, belki de daha büyük bir facia yaşanacaktı. Fakat ilk önce oradaki otobüs durağında duruyor. Hem yolcu alıyor hem de indiriyor. Sonrasındaysa hemen polis ekiplerinin olduğu noktada maalesef ki kalp krizi geçiriyor. Şoförün 50 yaşlarında olduğu bilgisi var. İlk müdahalesi yine bu alanda yapıldı. Sonrasındaysa sağlık ekipleri ambulansa koyarak hastaneye gönderdiler.