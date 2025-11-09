Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Şoför kalp krizi geçirdi İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otobüsü kaza yaptı. Şoförün kalp krizi geçirdiği ve ardından ani manevra ile kaldırıma çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan olay yerinden detayları aktardı. Mercan, İETT otobüsü şoförünün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 16:31

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otobüsü kaldırıma çıktı. İETT OTOBÜSÜ KALDIRIMA ÇIKTI Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan olay yerinden detayları aktardı. Mercan, İETT otobüsü şoförünün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığını belirtti. A HABER OLAY YERİNDE A HABER OLAY YERİNDE! A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan olay yerinden detayları aktardı. Mercan, "Olay yaklaşık yarım saat önce meydana geldi. Şimdi bizler tam da olay yerindeyiz. Aslında olay yerine geldiğimizde ilk edindiğimiz bilgi şu yönde: Bu otobüsü kullanan şoför seyir halindeyken kalp krizi geçiriyor ve ani bir manevrayla birlikte ilk önce buradaki kaldırıma çıkıyor ve kaldırıma çıktıktan sonra da hemen önündeki ağaca çarparak durabiliyor." dedi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan: Olay yaklaşık yarım saat önce meydana gelmişti. Bir İETT otobüsü bir anda kaldırıma çıkma görüntüleriyle kamuoyuna yansımıştı o görüntüler. Şimdi bizler tam da olay yerindeyiz. Aslında olay yerine geldiğimizde ilk edindiğimiz bilgi şu yönde: Bu otobüsü kullanan şoför, seyir halindeyken kalp krizi geçiriyor ve ani bir manevrayla birlikte ilk önce buradaki kaldırıma çıkıyor ve kaldırıma çıktıktan sonra da hemen önündeki ağaca çarparak durabiliyor.

ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ OTOBÜS KALDIRIMA ÇIKTI Aslında olayın vahametini çok net bir şekilde gözler önüne seriyoruz kameraman arkadaşımızla birlikte. Aslında olaydan hiçbir kimsenin şans eseri yaralı veya ölü olmamasının en büyük sebeplerinden birisi de belki de burada hemen yukarıda bulunan otobüs durağı. Şimdi neden bu önemli? Çünkü otobüsü kullanan şoför bir anda kalp krizi geçiriyor ve ani bir manevrayla otobüsü bu alana getiriyor. Şimdi hemen kameramanımızdan rica edeceğim, Ahmet Işık gösteriyor şimdi sizlere. Şimdi orada bir otobüs durağı var. Muhtemeldir ki ve görgü tanıklarının da söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu şey bu: İlk önce otobüs orada duruyor. Otobüs orada durduktan sonra hem yolcu alıyor hem de yolcuları indiriyor. Sonrasındaysa tam da bu noktaya geldiğinde yaklaşık 50-60 metrelik bir mesafe var. Tam da bu noktaya geldiğinde işte bu arkadaki polis otosunun olduğu noktada şoför maalesef ki kalp krizi geçiriyor. Seyir esnasında sonrasındaysa ani bir hamle yaparak o direksiyon hâkimiyetini kaybederek buradaki kaldırıma çıkıyor. Kaldırıma çıktıktan sonra otobüs biraz daha ileri doğru hareket ediyor, çarpmanın da etkisiyle önündeki ağaca çarpmanın da etkisiyle birlikte burada zor bela durabiliyor.