Beklenen yağışlar geldi! İstanbul’da gece sağanak ve fırtına etkili oldu

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sağanak yağışla birlikte düşüşe geçti. Gece saatlerinden itibaren Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.