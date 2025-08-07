Beklenen yağışlar geldi! İstanbul’da gece sağanak ve fırtına etkili oldu

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sağanak yağışla birlikte düşüşe geçti. Gece saatlerinden itibaren Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
BEŞİKTAŞ'TA YAĞMUR TAKSİM'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Beşiktaş Ortaköy sahilinde, yağmurla birlikte sahil yolunu kullanan sürücüler trafikte yoğunluğa sebep olurken, Taksim Meydanı'na gelen vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. İstanbul Boğazı'nda arka arkaya çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
KAĞITHANE'DE SAĞANAK!
Kağıthane'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü.