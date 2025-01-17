Başkan Erdoğan talimat verdi! Sosyal konut seferberliği yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.
Bu kapsamda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hak sahiplerine konutları peyderpey teslim ediliyor, 155 bin 124 konut hak sahiplerine teslim edildi.
Tüm hak sahipleri yuvalarına kavuştuktan sonra ülke genelinde başlatılacak sosyal konut projesi hamlesiyle konut sorunu çözüme kavuşacak.
Sabah'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle Edirne'den Kars'a 81 ilin tamamında ilçeler de dâhil olmak üzere konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.
ÖNCELİK ARZ SIKINTISI YAŞANAN BÖLGELER
Yeni sosyal konut projelerinde özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceği açıklandı. Başkan Erdoğan'ın önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgeler olacağını belirttiği öğrenildi.
Milletvekilleri konutların 1+1 ve 2+1'den ziyade 3+1 şeklinde yapılması talepleri üzerine Başkan Erdoğan'ın "3+1 olursa onun adı sosyal konut olmaz" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.
Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor. Milletvekilleri toplantısında bazı vekiller, Başkan Erdoğan'dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı önlem alınması talebinde de bulundu.