Başkan Erdoğan talimat verdi! Sosyal konut seferberliği yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.