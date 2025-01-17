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Başkan Erdoğan talimat verdi! Sosyal konut seferberliği yolda

Artan kira fiyatları ve konutta yaşanan arz sıkıntısının önüne geçmek için hükümet düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve kira fiyatlarını düşürmek amacıyla yeni bir sosyal konut seferberliği başlatılacaklarını müjdeledi. Yeni sosyal konut projelerinde özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceği belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:58
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Başkan Erdoğan talimat verdi! Sosyal konut seferberliği yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini partisinin grup toplantısında da, "Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça, elimiz biraz daha rahatlayacak" ifadeleriyle anlattı.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

Bu kapsamda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından deprem illerinde 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hak sahiplerine konutları peyderpey teslim ediliyor, 155 bin 124 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

Tüm hak sahipleri yuvalarına kavuştuktan sonra ülke genelinde başlatılacak sosyal konut projesi hamlesiyle konut sorunu çözüme kavuşacak.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

Sabah'ın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle Edirne'den Kars'a 81 ilin tamamında ilçeler de dâhil olmak üzere konut ihtiyacı analizleri yapılacağı öğrenildi.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

ÖNCELİK ARZ SIKINTISI YAŞANAN BÖLGELER

Yeni sosyal konut projelerinde özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretileceği açıklandı. Başkan Erdoğan'ın önceliğin arz sıkıntısı yaşanan bölgeler olacağını belirttiği öğrenildi.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

Milletvekilleri konutların 1+1 ve 2+1'den ziyade 3+1 şeklinde yapılması talepleri üzerine Başkan Erdoğan'ın "3+1 olursa onun adı sosyal konut olmaz" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

Çalışmaların bu yılın ikinci yarısında 81 ilde başlaması bekleniyor. Milletvekilleri toplantısında bazı vekiller, Başkan Erdoğan'dan son günlerde büyüyen sanal kumar tehlikesine karşı önlem alınması talebinde de bulundu.

Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)Deprem konutları tamamlanınca sosyal konut projeleri başlayacak (AA)

Milletvekilleri, "Çocuklarımız, gençlerimiz ve birçok vatandaşımız sanal kumar bataklığına saplanmış durumda. Aileler ve yuvalar yıkılıyor. Bu konuda bizlere çok şikayet geliyor. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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