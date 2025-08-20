Haberler Tıkla Haberleri Bağcılar'da sokak ortasında dehşet! Kadını defalarca kez bıçakladı linç edildi

Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşıyla tartışan cani erkek kovulunca kadını sokak ortasında defalarca kez bıçakladı. O anlarda durumu gören mahalledeki vatandaşlar kaçmaya çalışan cani erkeği yakalayarak linç etmeye çalıştı. Polis vatandaşların lincine müdahale ederken bıçaklanarak ağır yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

20.08.2025
Bağcılar'da aynı iş yerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai saatlerinde tartıştığı için işten kovulan erkek, takip ettiği kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı.

Olay saat 20.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek arasında gönül ilişkisi başladı. Çiftin iş yerinde tartışma yaşaması üzerine, iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı. Duruma sinirlenen E.Y., takip ettiği Z.S.'yi bıçakladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.Y., mahalleli tarafından yakalanarak, linç edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, mahalle halkı tarafından linç edilen E.Y.'yi, güçlükle olay yerinden çıkardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen şüpheli E.Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bu sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Z.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

