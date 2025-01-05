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Avcılar'da bina yangını! Ekipler harekete geçti

Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Polis binanın bulunduğu caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 23:58
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AVCILAR’DA BİNA YANGINI!

Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis binanın bulunduğu caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü.

HASARA YOL AÇTI

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı. Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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