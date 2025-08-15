Haberler Tıkla Haberleri Aşk ve Gözyaşı dizisi Eylülde ATV’de: Meyra ve Selim’in fırtınalı aşk hikayesi başlıyor

Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi Queen of Tears’ın Türk uyarlaması Aşk ve Gözyaşı, Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerinde Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 22:49
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Aşk ve Gözyaşı, ilk tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizide, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı ekranlara taşınacak. Güney Kore yapımı Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olan dizi, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yerini aldı.

MEYRA VE SELİM'İN FIRTINALI AŞKI EYLÜL'DE ATV'DE!

GÜÇLÜ KADRO VE ETKİLEYİCİ HİKAYE

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu Aşk ve Gözyaşı, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Meyra ve Selim karakterlerinin aşk, tutku ve mücadeleyle dolu hikayesi, her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

İlk tanıtım videosu, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım aldı.

İLK TANITIM VİDEOSUNA BÜYÜK İLGİ

Orijinal adı Queen of Tears olan Güney Kore dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.

Türkiye uyarlaması Aşk ve Gözyaşı, bu güçlü hikayeyi yerli dizi dinamiklerine uyarlayarak yeniden yorumluyor. "Bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, ilkinden bile güzel olur. Tıpkı Meyra ve Selim'inki gibi…" sloganıyla tanıtılan dizi, Eylül ayında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

