Aşk ve Gözyaşı dizisi Eylülde ATV’de: Meyra ve Selim’in fırtınalı aşk hikayesi başlıyor

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Aşk ve Gözyaşı, ilk tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizide, Meyra ve Selim'in fırtınalı aşkı ekranlara taşınacak. Güney Kore yapımı Queen of Tears'ın Türk uyarlaması olan dizi, güçlü duygular ve çarpıcı sahneleriyle şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yerini aldı.

GÜÇLÜ KADRO VE ETKİLEYİCİ HİKAYE

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu Aşk ve Gözyaşı, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.