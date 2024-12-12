Asgari ücret artışı emekli ve memur maaşlarını nasıl etkileyecek?







EMEKLİ VE MEMURLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Enflasyon sadece asgari ücreti değil emekli ve memurların ocak ayı artışlarını da belirleyecek. Bakıldığında 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 çıkmıştı. Bunun üzerine aralık ayı enflasyonu gelecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken, memurlar ve memur emeklileri için ise enflasyon farkını ortaya koyacak.

Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 arasında bir rakam olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ev Bağ-Kur emeklisinin enflasyon artışı yüzde 15-17 arasında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 12-14 arasında bir artış oranı bekleniyor. Burada merak edilen ise bu oranların eşitlenip eşitlenmeyeceği, ya da her iki kesime bir refah payının verilip verilmeyeceği. Burada ise asgari ücret artışı devreye giriyor.