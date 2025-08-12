Haberler Tıkla Haberleri Arıza yaparak Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmıştı: Pilot ve kule konuşmaları ortaya çıktı

Arıza yaparak Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmıştı: Pilot ve kule konuşmaları ortaya çıktı

Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesindeki arıza nedeniyle Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Amfibi uçağın pilot ile kule asındaki konuşması ortaya çıktı. Pilot'un o konuşmada "Mümkünse Hazerfene iniş yapmak istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne ini yapacağım" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 12.08.2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 19:00
ABONE OL
PİLOT VE KULE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Arıza nedeniyle Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yapan amfibi uçağın pilot ile kule asındaki konuşması ortaya çıktı.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluşmuştu. Arıza nedeniyle uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Pilot ile kulenin telsiz konuşması ortaya çıktı.

"GEREKİRSE BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE İNİŞ YAPACAĞIM"

Pilot, "Mümkünse Hazerfene iniş yapmak istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kule," Her hangi bir acil durum var mı sorusu üzerine pilot yok sadece bağlantı sorunu da olabilir amfibi uçak gerekirse göle de iniş yapabilirim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA