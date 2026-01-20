CANLI YAYIN

AÖL sınav sonuçları ekranı açıldı: Kayıt yenileme ve sınav tarihleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte öğrencilerin kayıt yenileme süreci, sınav tarihleri ve sınav türlerine ilişkin detaylar da netleşti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.

Öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak 2026 – 02 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi de açıklandı.

Yüz yüze yazılı sınavlar: 14-15 Mart 2026

e-Sınavlar: 6 Mart 2026 – 13 Nisan 2026

Yüz yüze sınavlar basılı evrakla okullarda yapılacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise sınavlarını e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirecek.

YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

2. dönem yazılı sınav uygulamasına;

Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı, yurt dışında bulunan öğrenciler (KKTC hariç),

Engelli öğrenciler,

Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olup 10 ve daha fazla dersi bulunan öğrenciler (KKTC hariç)

başvuruda bulunabilecek.

E-SINAVA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

e-Sınav uygulamasına ise;

Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı, 9 veya daha az dersi olan öğrenciler (engelli ve yurt dışında bulunan öğrenciler hariç),

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler,

KKTC'de bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç)

ders sayısına bakılmaksızın sadece e-Sınav için başvurabilecek.

SINAV TÜRLERİNE DİKKAT: ÇİFTE BAŞVURU YAPILAMAYACAK

Yazılı sınava katılması gereken öğrenciler e-Sınavlara, e-Sınava katılması gereken öğrenciler ise yazılı sınavlara başvuramayacak.
Ayrıca e-Sınava katılması gereken öğrencilerden 07-26 Şubat 2026 tarihleri arasında randevu almayanlar sınava giremeyecek.

FOTOĞRAFI OLMAYAN ÖĞRENCİLER SINAVA ALINMAYACAK

Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınavlara kabul edilmeyecek. Sistemde fotoğrafı olmayan öğrencilerin, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor.

2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Not: Kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yaparak sınav bölgesi irtibat merkezlerini güncelleyebilecek.

