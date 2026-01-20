AÖL sınav sonuçları ekranı açıldı: Kayıt yenileme ve sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte öğrencilerin kayıt yenileme süreci, sınav tarihleri ve sınav türlerine ilişkin detaylar da netleşti.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.
Öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak 2026 – 02 Şubat 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
KAYIT YENİLEME VE SINAV SONUÇ EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!
2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi de açıklandı.
Yüz yüze yazılı sınavlar: 14-15 Mart 2026
e-Sınavlar: 6 Mart 2026 – 13 Nisan 2026
Yüz yüze sınavlar basılı evrakla okullarda yapılacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise sınavlarını e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirecek.
YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?
⏺2. dönem yazılı sınav uygulamasına;
Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı, yurt dışında bulunan öğrenciler (KKTC hariç),
⏺Engelli öğrenciler,
Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olup 10 ve daha fazla dersi bulunan öğrenciler (KKTC hariç)
başvuruda bulunabilecek.