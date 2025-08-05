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Ankara'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayıp intihar etti

Başkentte bir apartmanda boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan Salih A. kadına bıçakla saldırarak yaraladı. Cani adam kadını yaraladıktan sonra kendisini iple asarak intihar etti. Olay yerine gelen ekipler adamın öldüğünü tespit ederken yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 05.08.2025 18:53
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ANKARA’DA KADIN CİNAYETİ!

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaralayan şahıs, daha sonra kendisini iple asarak hayatına son verdi.

Olay, dün akşam Çankaya'ya bağlı Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih A. ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih A., eşine bıçakla saldırdı. Saldırgan koca daha sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralı Saliha A.'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yaralı kadının TBMM personeli olduğu öğrenilirken, Salih A.'nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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