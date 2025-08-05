Ankara'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayıp intihar etti

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaralayan şahıs, daha sonra kendisini iple asarak hayatına son verdi.

Olay, dün akşam Çankaya'ya bağlı Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih A. ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih A., eşine bıçakla saldırdı. Saldırgan koca daha sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen yaralı Saliha A.'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yaralı kadının TBMM personeli olduğu öğrenilirken, Salih A.'nın cesedi ise olay yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.