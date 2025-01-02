50 lüks araca el koyuldu! Piyasa değeri yaklaşık 540 milyon lira

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonlarda 50 lüks araca el koyuldu. Turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 540 milyon lira olduğu belirtildi.

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:20 PAYLAŞ ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, başta Sarp, Kapıkule ve İpsala gümrük kapıları olmak üzere risk analizi çalışmalarını titizlikle yürüttü. Kontroller neticesinde, ekipler, şüpheli görülen şahıs ve taşıtları Bakanlık sistemlerinden sorguladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 50 lüks araca el koydu (AA) Sorgulamalar sonucunda, turistik kolaylıklarla geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların yurt içinde bırakıldığı, şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktıkları belirlendi. Ayrıca, bazı şahıslarca, geçici ithalatın sağladığı muafiyet imkanı dahilinde araç getirmek için, gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek, kolaylıklardan usulsüz şekilde faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.