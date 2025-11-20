2026 DUS ne zaman, hangi tarihte? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi

Diş hekimliğinde uzmanlık hedefleyen adayların yakından takip ettiği DUS, resmi adıyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de uzmanlık eğitimine geçişte zorunlu tutulan aşamalardan biri olarak uygulanıyor. Sınav, Yükseköğretim Kanunu ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre gerçekleştiriliyor. Amaç, adayların ilgili uzmanlık dallarında eğitim alabilecek bilgi düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek.

A Haber foto arşiv

KİMLER BU SINAVA GİREBİLİR?

DUS'a katılım, yalnızca uzmanlık eğitimi almak isteyen diş hekimlerine açık. Adaylar, mezuniyetlerini tamamladıktan sonra tercih edecekleri alana göre sınava başvuruyor. Yönetmelik gereği süreç, tamamen ÖSYM tarafından yürütülüyor ve yerleştirmeler yine aynı sistem üzerinden yapılıyor.

Sınava giren diş hekimleri, kendi ilgi alanlarına göre farklı uzmanlık dallarına yönelme imkânına sahip. Türkiye'de DUS üzerinden kontenjan açılan başlıca uzmanlık alanları şöyle sıralanıyor:

Restoratif Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti ve Ağız-Diş-Çene Cerrahisi. Bu alanlar, hem kamu hem de özel sağlık hizmetlerinde ciddi bir ihtiyaç alanı oluşturuyor.