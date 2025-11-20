2026 DUS ne zaman, hangi tarihte? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için 2026 takvimine yönelik önemli bir adım attıklarını duyurdu. Memişoğlu, gelecek yıla özel olmak üzere sınavın sadece ekim ayında değil, nisan ayında da uygulanacağını açıkladı. Bu kararın, adayların sınav planlamasını daha esnek şekilde yapabilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.
BİR DEFAYA MAHSUS DÜZENLEME
Bakanlık kaynakları, kararın sadece 2025 yılı için geçerli olduğunu, düzenlemenin "bir defaya mahsus" olarak alınan bir adım olduğunu vurguluyor. Buna göre, adaylar önümüzdeki yıl iki ayrı DUS oturumu ile uzmanlık yolunda ek bir fırsata sahip olacak.
ADAYLARA EK FIRSAT SUNULUYOR
Memişoğlu'nun açıklaması, uzmanlık hedefleyen diş hekimleri arasında dikkatle takip edilirken, ek sınav tarihinin özellikle planlama yapan yeni mezunlar açısından önemli bir avantaj yaratacağı değerlendiriliyor. Yeni takvime ilişkin ayrıntıların ÖSYM tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.
DUS NEDİR?
Diş hekimliğinde uzmanlık hedefleyen adayların yakından takip ettiği DUS, resmi adıyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de uzmanlık eğitimine geçişte zorunlu tutulan aşamalardan biri olarak uygulanıyor. Sınav, Yükseköğretim Kanunu ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre gerçekleştiriliyor. Amaç, adayların ilgili uzmanlık dallarında eğitim alabilecek bilgi düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek.
KİMLER BU SINAVA GİREBİLİR?
DUS'a katılım, yalnızca uzmanlık eğitimi almak isteyen diş hekimlerine açık. Adaylar, mezuniyetlerini tamamladıktan sonra tercih edecekleri alana göre sınava başvuruyor. Yönetmelik gereği süreç, tamamen ÖSYM tarafından yürütülüyor ve yerleştirmeler yine aynı sistem üzerinden yapılıyor.
Sınava giren diş hekimleri, kendi ilgi alanlarına göre farklı uzmanlık dallarına yönelme imkânına sahip. Türkiye'de DUS üzerinden kontenjan açılan başlıca uzmanlık alanları şöyle sıralanıyor:
Restoratif Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ağız-Diş-Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti ve Ağız-Diş-Çene Cerrahisi. Bu alanlar, hem kamu hem de özel sağlık hizmetlerinde ciddi bir ihtiyaç alanı oluşturuyor.