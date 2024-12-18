Haberler Tıkla Haberleri 10 metreden düşerek ölmüşlerdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı

10 metreden düşerek ölmüşlerdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da yaslandığı tel çitin kırılması sonucu yüksekten düşen 2 kişi hayatını kaybetmişti. Uğur Bolat ve Halil Doğan'ın düşme anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 12:39
ABONE OL
10 metreden düşerek ölmüşlerdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Bayrampaşa'da tel çitin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Uğur Bolat ve Halil Doğan hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Altıntepsi Mahallesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı. İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı. 2 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Halil Doğan ve Uğur Bolat (A Haber arşiv)Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Halil Doğan ve Uğur Bolat (A Haber arşiv)

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur Bolat ve Halil Doğan'ın art arda düştükleri görülüyor.

10 metreden beton zemine çakıldılar10 metreden beton zemine çakıldılar 10 METREDEN BETON ZEMİNE ÇAKILDILAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA