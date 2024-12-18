10 metreden düşerek ölmüşlerdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Bayrampaşa 'da tel çitin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Uğur Bolat ve Halil Doğan hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Halil Doğan ve Uğur Bolat (A Haber arşiv)

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur Bolat ve Halil Doğan'ın art arda düştükleri görülüyor.