Zirve değişmedi! ATV'nin A.B.İ.’si salı akşamlarının vazgeçilmezi oldu!
ATV ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ., reytinglerdeki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Tüm kategorilerde rakiplerine fark atan dizi, 3. bölümüyle de reyting listelerinin zirvesine yerleşti.
ATV ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ., reytinglerdeki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Tüm kategorilerde rakiplerine fark atan dizi, 3. bölümüyle de reyting listelerinin zirvesine yerleşti.
TÜM REYTİNG GRUPLARINDA ZİRVEDE!
3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.
Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır.
Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler.
Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.