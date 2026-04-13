Zilkade ayı kapıda! 2026 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı’nın ardından başlayan ve müminler için ayrı bir manevi bereket kapısı olan Şevval ayı, 2026 yılı itibarıyla son günlerine giriyor. Ramazan’ın huzurunu ve ibadet disiplinini devam ettirmek isteyenler için bu mübarek ay, özellikle nafile ibadetlerle değerlendiriliyor. Ancak takvimin ilerlemesiyle birlikte, Şevval ayına veda vakti de yaklaşmış durumda.

Mübarek Ramazan ayının feyzini ve bereketini geride bıraktığımız şu günlerde, İslam alemi Şevval ayının manevi iklimini de tamamlamaya hazırlanıyor. Özellikle "bir yıl oruç tutmuş sevabı" müjdesine nail olmak isteyen müminler için zaman daralıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimiyle netleşen tarihler, ibadetlerini eda etmekte olan vatandaşlar için kritik bir önem taşıyor.

İşte 2026 Şevval ayı bitiş tarihi ve 6 gün oruçlarına dair merak edilen tüm detaylar:

2026 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle 20 Mart 2026 tarihinde kapılarını açan Şevval ayı, yerini hicri takvimin on birinci ayı olan Zilkade'ye bırakmaya hazırlanıyor. Takvimlerin işaret ettiği son güne göre, 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı itibarıyla Şevval ayı sona erecek.

Bu tarihten itibaren İslam takviminde "Haram Aylar"dan biri olan Zilkade ayı başlayacak. Dolayısıyla, Şevval ayına mahsus olan nafile ibadetlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.

2026 yılı dini takvimine göre Şevval ayı 18 Nisan Cumartesi günü sona erecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

6 GÜN ORUCU İÇİN SON FIRSAT: NE ZAMAN BİTECEK?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204) hadis-i şerifiyle müjdelediği bu kıymetli ibadet için sayılı günler kaldı.

Şevval ayı içerisinde ara verilerek veya peş peşe tutulabilen bu 6 günlük orucun son günü, ayın bitiş tarihi olan 18 Nisan Cumartesi günüdür.

ŞEVVAL ORUCU HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Müminlerin bu süreçte en çok merak ettiği konulardan biri de kaza oruçları ile Şevval orucunun birleştirilip birleştirilemeyeceği meselesidir. Fıkhi kaynaklara ve Diyanet açıklamalarına göre dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır:

Niyetin Belirlenmesi: Bir oruçta hem kaza hem de nafile (Şevval) niyeti birleştirilemez. Şevval ayında tutulan oruçta yalnızca birine niyet edilmesi esastır.

Kaza Oruçları: Ramazan ayında tutulamayan oruçlar, Şevval orucunun yerine geçmez. Ancak Şevval ayında kaza orucu tutulursa, kişi kaza borcunu ödemiş olur.

Esneklik: 6 gün orucu, ay içerisinde kişinin durumuna göre aralıklı olarak da tutulabilir; yani 6 günün kesintisiz olması şart değildir.

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şevval ayının vedasıyla birlikte, 2026 yılı Zilkade ayı 18 Nisan Cumartesi akşamı başlayacak. Mübarek Kurban Bayramı'na giden sürecin ve Hac mevsiminin habercisi olan bu aylar, İslam dünyasında derin bir huzur ve hazırlık dönemini temsil ediyor.