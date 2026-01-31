Yasemin Kay Allen ve eşinden romantik paylaşım

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Dokuz Oğuz, Bahar ve uzun soluklu dizi Arka Sokaklar gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren oyuncu, bu kez özel hayatıyla dikkat çekmeye başladı.

36 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İlişkileriyle sık sık konuşulan bir süre sonra yollarını ayırma kararı almış, paylaştıkları fotoğrafları da silmişlerdi.

Kaynak: Instagram

SÜRPRİZ NİKAH

Kay Allen, ayrılık haberleri için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.

Allen, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi.