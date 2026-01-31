Yasemin Kay Allen ve eşinden romantik paylaşım

CANLI YAYIN

Oyuncu Yasemin Kay Allen, uzun süredir birlikte olduğu Erdal Kaya ile ABD’de sürpriz bir nikâhla evlenmişti. Sessiz sedasız dünyaevine giren çift, nikahtan günler sonra romantik pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Dokuz Oğuz, Bahar ve uzun soluklu dizi Arka Sokaklar gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren oyuncu, bu kez özel hayatıyla dikkat çekmeye başladı.

36 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İlişkileriyle sık sık konuşulan bir süre sonra yollarını ayırma kararı almış, paylaştıkları fotoğrafları da silmişlerdi.

SÜRPRİZ NİKAH

Kay Allen, ayrılık haberleri için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. İkili ayrılığa dayanamamış ve kısa bir süre sonra ünlü oyuncu soluğu ABD'de almıştı.

Allen, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi.

ANNEDEN TEBRİK MESAJI

Ünlü oyuncunun annesi Suna Yıldızoğlu, kızının evliliğiyle paylaşım yapmıştı. Yıldızoğlu, tebrik mesajında; ''Canım kızım Yasemin'in Erdal Kaya ile hayatını birleştirmesi beni çok mutlu etti. Erdal, son derece saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen yıl oğlumun evlenmesi ve Karadenizli gelinimin ailemize katılmasıyla mutluluğumuz katlanmıştı; üstelik bir de babaanne oldum. Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu bir aile olduk.'' ifadelerini kullanmıştı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Yasemin Kay Allen ve eşi Erdal Kaya, düğünden sonra mutluluk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. İkili, romantik pozlarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

