Wilma Elles'in nafaka davasında karar: Eski eşinin "maddi durum" itirazına ret!
Ünlü oyuncu Wilma Elles ile eski eşi iş insanı Kerem Göğüş arasındaki nafaka krizi yargıya taşınmıştı. Göğüş'ün, "Maddi durumu benden iyi" iddiasıyla 1.500 Euro'luk nafakanın kaldırılması veya 4 bin TL'ye düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş, 2015 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle büyük mutluluk yaşamıştı.
Ancak çift, ilerleyen süreçte yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından mahkeme, Kerem Göğüş'ün eski eşi Wilma Elles'e aylık 1.500 Euro nafaka ödemesine karar vermişti.
"MADDİ DURUMU BENDEN DAHA İYİ"
Bir süre önce yeniden mahkemeye başvuran Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu öne sürerek nafakanın kaldırılmasını talep etti. Nafakanın tamamen kaldırılmaması halinde ise çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu belirterek ödemenin 4 bin TL'ye düşürülmesini istedi.