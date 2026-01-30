Wilma Elles'in nafaka davasında karar: Eski eşinin "maddi durum" itirazına ret!

Kaynak: Instagram

"MADDİ DURUMU BENDEN DAHA İYİ"

Bir süre önce yeniden mahkemeye başvuran Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu öne sürerek nafakanın kaldırılmasını talep etti. Nafakanın tamamen kaldırılmaması halinde ise çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu belirterek ödemenin 4 bin TL'ye düşürülmesini istedi.