CANLI YAYIN

Wilma Elles'in nafaka davasında karar: Eski eşinin "maddi durum" itirazına ret!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Wilma Elles'in nafaka davasında karar: Eski eşinin "maddi durum" itirazına ret!

Ünlü oyuncu Wilma Elles ile eski eşi iş insanı Kerem Göğüş arasındaki nafaka krizi yargıya taşınmıştı. Göğüş'ün, "Maddi durumu benden iyi" iddiasıyla 1.500 Euro'luk nafakanın kaldırılması veya 4 bin TL'ye düşürülmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş, 2015 yılında dünyaya gelen ikiz bebekleriyle büyük mutluluk yaşamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak çift, ilerleyen süreçte yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından mahkeme, Kerem Göğüş'ün eski eşi Wilma Elles'e aylık 1.500 Euro nafaka ödemesine karar vermişti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"MADDİ DURUMU BENDEN DAHA İYİ"

Bir süre önce yeniden mahkemeye başvuran Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu öne sürerek nafakanın kaldırılmasını talep etti. Nafakanın tamamen kaldırılmaması halinde ise çocukları için ödediği miktarın fazla olduğunu belirterek ödemenin 4 bin TL'ye düşürülmesini istedi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

İTİRAZI MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Dava, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafları temsilen avukatlar katılırken, her iki tarafın savunmaları mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; mahkeme, Kerem Göğüş'ün hem nafakanın kaldırılması hem de miktarın düşürülmesi yönündeki taleplerini reddetti. Böylece mevcut nafaka kararının aynen devamına hükmedildi.

#Wilma Elles
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın