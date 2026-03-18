Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti... Sanat camiasından birçok ünlü isim, bu anlamlı günde, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi sanat ve televizyon dünyasında da büyük bir gurur ve hüzünle karşılandı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla bu destansı zaferin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi andı.

Müge Anlı

"111. YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

Müge Anlı: "Çanakkale Zaferi Destanının 111. yıl dönümünde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

Esra Erol

"UNUTMAK BİZİM KARAKTERİMİZDE YOKTUR"

Esra Erol: "Unutmak bizim karakterimizde yoktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin geçmişten geleceğe yürüyüşü durmaz, durdurulamaz."

Hülya Avşar

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Hülya Avşar: "18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz"

Demet Şener

Demet Şener: "Şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz"

Derya Uluğ

Derya Uluğ: "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü."

Burcu Özberk: "Saygı ve minnetle anıyoruz"

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı.

Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti / AA

