Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan üzücü haberi duyurdu

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, rol aldığı Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoş Geldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet gibi birçok yapımla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Ünlü oyuncu, 12 Ocak'ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, sevenlerini yakından ilgilendiren yeni bir açıklama geldi.
UFUK ÖZKAN'IN KARDEŞİ: SADECE SERUMLA BESLENMEMEKTEDİR
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından şunları ifade etti;
"Bugün verdiğim röportaj sonrasında çıkan haberdeki bazı ifadeleri düzeltmek adına bu açıklamayı sizinle paylaşıyorum.
Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir.
Sağlık ekibimiz ve doktorlarımız tüm tetkikleri tamamlamış olup, ameliyat olması açısından şu an için herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır."
''TESTİM OLUMSUZ SONUÇLANDI''
Özkan, ünlü oyuncunun son durumu hakkında yeni bir paylaşım daha yaptı.
İşte o açıklama; ''Öncelikle, "kan vererek yardımcı olmak istiyorum" diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır.
İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim. Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak... Sevgimiz çok büyük, inancımız çok güçlü. Abim Ufuk Özkan da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini buradan iletmemi özellikle istedi''
'GENİŞ AİLE' EKİBİ ZİYARET ETTİ
Bir dönemin fenomen dizisi "Geniş Aile" oyuncuları da Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak, eski rol arkadaşları Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret etmişti. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Tanış, "Sevgili kardeşimiz Ufuk'u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine ve dostlarına çok selamı var" demişti.
ÜNLÜ DOSTLARI SEFERBER OLDU
Ünlüler dünyasından çok sayıda isim, Özkan için başlatılan kampanyaya sosyal medya üzerinden destek veriyor.
Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yaptı.