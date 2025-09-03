TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

Tıpta uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) 17 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelinde yapıldı. Sınav, adayların hem temel hem de klinik tıp bilgilerini ölçmek amacıyla iki bölümden oluştu. Adaylar ise TUS sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırmalara başladı.
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre TUS 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasından sonra her iki testten de 45 ve üzeri alan adaylar internet üzerinden tercihlerini yapabilecek.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanı 45 ve üzeri olan adaylar tercihlerine başlayabilecek. Tercihler ise ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve adayların TUS yerleştirme süreci bu şekilde ilerleyecek.
TUS PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?
Sınavda adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanıyor. Yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanıyor. Bu ham puanlar, her test için ayrı olarak standart puanlara dönüştürülüyor. Standart puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde hesaplanıyor ve adayların başarı düzeyi bu şekilde objektif olarak belirleniyor.