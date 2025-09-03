TUS 2. dönem 2025 sonuçları için tarih belli mi? Sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

ÖSYM

TUS PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Sınavda adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanıyor. Yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanıyor. Bu ham puanlar, her test için ayrı olarak standart puanlara dönüştürülüyor. Standart puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde hesaplanıyor ve adayların başarı düzeyi bu şekilde objektif olarak belirleniyor.