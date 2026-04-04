Türkiye’nin internet karnesi: En çok cepten bağlanıyoruz! Toplam abone sayısı 97,4 milyon

Mobil internet kullanımında güçlü artış sürüyor. 2025’in son çeyreğinde mobil internet abone sayısı 75,6 milyona ulaşırken, toplam internet aboneliği 97,4 milyona çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025’in son çeyreğine ilişkin verileri açıkladı.

İNTERNETE ERİŞİM MOBİL AĞIRLIKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu'nu değerlendirdi. 2025 yılının son çeyreğinde mobil cepten internet abone sayısının 75,6 milyon seviyesine ulaştığını belirtti.

MOBİL ABONE SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI

Mobil telefon kullanımındaki artış da dikkat çekici seviyeye ulaştı. Aynı dönemde sabit telefon aboneliği ise geriledi. 2024'te 9,03 milyon olan abone sayısı 2025 sonunda 8,4 milyona düştü.

Bakan Uraloğlu, değerlendirmesinde "Mobil telefon abone sayısı 2025'in son çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Toplam fiber abone sayısı yüzde 22 artış göstererek 9 milyon 845 bine çıktı.

İNTERNET ABONELİĞİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Toplam internet aboneliğinde artış devam ediyor. Bakan Uraloğlu, özellikle mobil internet ve fiber altyapının bu büyümede öne çıktığının altını çizerek şöyle dedi:

"2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla toplam internet aboneliğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre mobil internet ve fiber abonelerinden kaynaklı yüzde 1,1 artış gerçekleşerek internet abone sayısı 97,4 milyona ulaştı."

Fiber altyapıda çift haneli büyüme hız kesmeden sürerken, özellikle eve kadar fiber erişimin genişlemesi sabit internet kalitesini doğrudan yukarı çekti.

FİBER ABONE SAYISI YÜKSELDİ

Fiber altyapı verilerinde de artış kaydedildi. Bakan Uraloğlu, eve kadar fiber (FTTH) aboneliğinin 6 milyon 845 bin 641'den 8 milyon 670 bin 664'e çıktığını ve yüzde 26,7 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Toplam fiber abone sayısı ise 8 milyon 72 bin 629'dan 9 milyon 845 bin 226'ya yükseldi. Bakan Uraloğlu, "Toplam fiber abone sayısı 9 milyon 845 bin 226'ya çıkarak yüzde 22 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

FİBER ALTYAPIDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Genişbantta veri tüketimi hızlanırken, özellikle mobil trafikteki yüzde 23’lük artış dijital kullanımın cep odaklı büyüdüğünü ortaya koydu.

GENİŞBANT İNTERNET TRAFİĞİ ARTTI

Genişbant internet kullanımına ilişkin veriler de paylaşıldı. Bakan Uraloğlu, genişbant internet kullanımındaki artışa dikkat çekerek "Genişbant intrnet data trafiği 2024 yılının son çeyreğine göre 17,1 artarak 24,2 milyon TByte'a ulaştı. Sabit internet trafiği yüzde 15,8, mobil internet trafiği ise yüzde 23 arttı." dedi.

Ses tarafında ise mobil görüşmelerin sabit hatlara kıyasla açık ara önde kalması, iletişim alışkanlıklarının kalıcı biçimde değiştiğini gösterdi.

SES TRAFİĞİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Bakan Uraloğlu, ses trafiğine ilişkin değerlendirmesinde 2025 yılı dördüncü çeyreğinde sabit ses trafiğinin 1,3 milyar dakika, mobil ses trafiğinin ise 76,8 milyar dakika olarak gerçekleştiğini açıkladı.