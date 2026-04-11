Türkiye'den 117 ülkeye ihracat: Yerli tohum üretimi 10 yılda yüzde 50 arttı
Türkiye’de sertifikalı tohum üretimi son 10 yılda yüzde 50,7 artarak 1 milyon 350 bin tonun üzerine çıktı. Buğdayda rekor kırılırken, bakliyatta üretim katlandı. Üretimdeki bu genişleme, hem verimlilik hem de ihracat kapasitesi açısından tarım sektörünün yönünü doğrudan etkiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2015-2025 döneminde yüzde 50,7 artarak 1 milyon 350 bin 627 tona yükseldi. Buğday, arpa ve bakliyat grubunda üretim yükselirken, mısır tohumu üretiminde sınırlı gerileme görüldü. Üretimdeki artış, tarımsal verimliliği artırma hedefiyle yürütülen politikaların sonuç verdiğini gösterdi.
ÜRETİM SÜRECİ DENETİMLİ VE SÖZLEŞMELİ İLERLİYOR
Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi, Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde özel sektör ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından yürütülüyor. Üretim, yetkili firmalar ile yetiştiriciler arasında yapılan sözleşmelerle gerçekleştiriliyor.
Tohumlar üretim aşamasından itibaren çok katmanlı bir denetim sürecinden geçiyor. Tarla kontrolleri, hasat sonrası numune alımı, laboratuvar analizleri ve etiketleme işlemleri tamamlandıktan sonra sertifikalandırma yapılıyor. Bu sistem, piyasaya sunulan tohumun kalite ve standardını belirliyor.
ÜRETİMDE YERLİ TOHUM HAMLESİ
Türkiye, tarımın her aşamasında verim ve kaliteyi temel kriter olarak konumlandırarak sertifikalı tohum üretimini stratejik bir alana dönüştürüyor. Bu yaklaşım, hem yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmayı hem de dış pazarlara yönelik ihracatı artırmayı hedefliyor. Türkiye, bu alandaki yatırımlarını sürdürürken üretimde kaydedilen yükselişle tohumculuk ve tohum geliştirme çalışmalarında küresel ölçekte güçlü bir konuma yerleşiyor.
BUĞDAY ÜRETİMİNDE TARİHİ REKOR
Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi son 10 yılda güçlü bir artış gösterdi. 2015 yılında 896 bin 298 ton olan toplam üretim, yüzde 50,7 yükselerek 1 milyon 350 bin 627 tona ulaştı.
Toplam üretimdeki artışın en büyük payı hububat grubundan geldi. Sertifikalı buğday tohumu üretimi, 2015'teki 484 bin 204 ton seviyesinden yüzde 32,3 artışla 640 bin 829 tona çıkarak en yüksek seviyesine yükseldi. Arpa üretimi de aynı dönemde yüzde 31,8 artarak 164 bin 835 tona ulaştı.
Diğer ürün gruplarında ise farklı yönlü hareketler görüldü. Buna karşılık mısır tohumunda sınırlı bir gerileme yaşandı. Mısır tohumu üretimi yüzde 5,5 gerileyerek 53 bin 534 tona düşerken, çeltik üretimi yüzde 32,1 artışla 11 bin 818 tona çıktı. Patates tohumu üretiminde ise dikkat çeken bir sıçrama yaşandı, üretim yüzde 106,6 artarak 362 bin 331 tona ulaştı.
BAKLİYATTA GÜÇLÜ SIÇRAMA DİKKAT ÇEKTİ
Bakliyat grubunda artış oranları çok daha yüksek gerçekleşti. Nohut tohumu üretimi yüzde 702,3 artışla 18 bin 494 tona, kuru fasulye yüzde 1773 yükselişle 2 bin 42 tona, mercimek ise yüzde 1046 artışla 13 bin 64 tona çıktı.
|Ürün
|2015 Üretim (ton)
|2025 Üretim (ton)
|Değişim (%)
|Buğday
|484.204
|640.829
|+32,3
|Arpa
|125.018
|164.835
|+31,8
|Mısır
|56.671
|53.534
|-5,5
|Çeltik
|8.945
|11.818
|+32,1
|Patates
|175.397
|362.331
|+106,6
|Nohut
|2.305
|18.494
|+702,3
|Kuru fasulye
|109
|2.042
|+1773
|Mercimek
|1.140
|13.064
|+1046
SEKTÖR KAPASİTESİ 1,3 MİLYON BANDINI AŞTI
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde küresel gıda talebine dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2050'ye kadar küresel gıda ihtiyacının artacağını vurgulayan Yıldırım, bu sürecin merkezinde tohumculuk sektörünün bulunduğunu ifade etti.
AA'ya göre; sertifikalı tohum üretimindeki yükselişe işaret eden Yıldırım, sektörün, teknik altyapı, üretim gücü ve kurumsal birikimindeki gelişime vurgu yaptı. Bu gelişimin Türkiye'nin tohumculukta kendi üretim gücünü daha da sağlamlaştırdığını belirten Yıldırım, özellikle 2020 sonrasında yüksek üretim seviyesine ulaşıldığını ve 2022 yılında kaydedilen 1 milyon 361 bin 336 tonluk üretimin, sektörün eriştiği kapasiteyi ortaya koyduğunu dile getirdi.
"İSRAİL'DEN TOHUM ALMIYORUZ"
Çiftçilerin, sertifikalı tohum kullanma alışkanlığının artırılmasının, sektör açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sertifikalı tohum üretimindeki tablo, sektörümüzün son 10 yılda istikrarlı biçimde büyüdüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 2015 yılında 896 bin ton seviyesinde olan üretimin, 2025 itibarıyla 1 milyon 350 bin tonun üzerine çıkması, üretim altyapımızın, teknik kapasitemizin ve sektörümüzün kurumsal birikiminin önemli ölçüde güçlendiğini göstermektedir. Bu artış, yalnızca miktarsal bir büyüme değil, aynı zamanda Türkiye'nin tohumculukta kendi üretim gücünü tahkim ettiğinin de somut göstergesidir."
Yıldırım, kamuoyunda yer alan İsrail'den tohum aldığı iddialarına ilişkin de net konuştu: "Türkiye, tohumculukta güçlü ülkelerden birisi haline geldi. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. İsrail'den tohum almıyoruz, yerli üretim kapasitemizle, iç talebi büyük oranda karşılayabiliyoruz." dedi.