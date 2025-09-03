Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan deplasmanından sonra sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin ne zaman olacağına dair detayların yanı sıra bilet satışları da merak ediliyor.
Türkiye-İspanya Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ikinci maçına EURO 2024 şampiyonu İspanya ile çıkacak. Milli maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hangi kanalda yayınlanağı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.
Türkiye-İspanya Maçı Biletleri Satışa Çıktı Mı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce Türkiye-İspanya maçının bilet satışlarının 26 Ağustos Salı günü 16.00'da başlayacağını duyurdu. Bundan dolayı maç biletleri şu an için satışta.
Türkiye-İspanya Maçı Biletleri Nereden Alınır?
Milli maç için biletleri, passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın almak mümkün. Bilet satışları süresi olan bütün takımların logolu kartları için açık olacak.
Türkiye-İspanya Maçı Bilet Fiyatları
Güney Üst: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 1.750 TL
Batı Üst VIP: 3.000 TL
Batı Alt VIP: 3.000 TL