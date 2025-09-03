Türkiye-İspanya maç tarihi | Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Mili Futbol Takımımız, ikinci maçına İspanya ile çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele bu mücadele takımın kaderi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan deplasmanından sonra sahasında İspanya'yı ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin ne zaman olacağına dair detayların yanı sıra bilet satışları da merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı Türkiye-İspanya Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ikinci maçına EURO 2024 şampiyonu İspanya ile çıkacak. Milli maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hangi kanalda yayınlanağı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.

A Milli Futbol Takımı Türkiye-İspanya Maçı Biletleri Satışa Çıktı Mı? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce Türkiye-İspanya maçının bilet satışlarının 26 Ağustos Salı günü 16.00'da başlayacağını duyurdu. Bundan dolayı maç biletleri şu an için satışta.