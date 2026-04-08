TÜİK finansal getiri raporu yayınlandı: Mart ayının en çok kazandıranı mevduat oldu

TÜİK, Mart 2026 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık bazda mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağlarken, orta ve uzun vadede tablo tersine döndü. Döviz ve borsa tarafında ise enflasyon karşısında kayıplar dikkat çekti.

TÜİK Mart ayı verilerine göre, yatırım tercihlerinde kısa ve uzun vadede farklılaşma görüldü. Aylık dönemde en yüksek reel kazanç mevduat faizinde gerçekleşti. Buna karşılık üç ay, altı ay ve yıllık perspektifte en güçlü performansı külçe altın verdi. Döviz ve BIST 100 endeksi ise enflasyon karşısında yatırımcısına kaybettirdi.

MART AYINDA KAZANDIRAN MEVDUAT FAİZİ OLDU

Mart ayında enflasyondan arındırılmış verilere göre en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE'ye göre %0,72, TÜFE'ye göre %1,08 getiri sağlayan mevduat, kısa vadede yatırımcıya pozitif getiri sunan tek araç oldu. Aynı dönemde dolar, Euro, DİBS, altın ve BIST 100 endeksi reel olarak değer kaybetti. Özellikle BIST 100'de kayıp %8'in üzerine çıktı.

Döviz ve Borsada Reel Kayıp

Mart ayında finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları şu şekilde açıklandı:

Yatırım Aracı Yİ-ÜFE (%) TÜFE (%) Mevduat Faizi (Brüt) +0,72 +1,08 Amerikan Doları -1,14 -0,79 Euro -3,37 -3,03 DİBS -3,87 -3,53 Külçe Altın -5,01 -4,68 BIST 100 -8,77 -8,45

UZUN VADELİ DEĞERLENDİRMEDE ALTIN ZİRVEDE

3 Ayda Denge Altına Döndü

Üç aylık değerlendirme, aylık tablonun tersine döndüğünü gösterdi. Bu dönemde en çok külçe altın kazandırdı. Yİ-ÜFE'ye göre %10,03, TÜFE'ye göre %7,57 oranlarında kazançlı yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına en fazla kaybettiren araç olarak öne çıktı.

Yatırım Aracı Yİ-ÜFE (%) TÜFE (%) Külçe Altın +10,03 +7,57 BIST 100 +7,50 +5,10 Mevduat Faizi (Brüt) +1,74 -0,54 DİBS -2,36 -4,54 Amerikan Doları -3,79 -5,94 Euro -5,03 -7,15

6 Ayda Altın Farkı Açtı

Altı aylık değerlendirmede altının üstünlüğü belirgin şekilde güçlendi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile %29,21, TÜFE ile %24,97 oranlarında yüksek reel getiri sağlayarak diğer yatırım araçlarının önüne geçti. Buna karşılık Euro, Yİ-ÜFE'ye göre %5,14, TÜFE'ye göre %8,26 oranlarında kayıp yaşayarak en zayıf performansı sergiledi. Altı aylık verilerde altın açık ara liderliğini korurken, faiz ve BIST 100 de sınırlı pozitif getiri sağladı. Döviz ise bu dönemde yatırımcısına reel kayıp yazdırmaya devam etti.

Yatırım Aracı Yİ-ÜFE (%) TÜFE (%) Külçe Altın +29,21 +24,97 BIST 100 +6,70 +3,20 Mevduat Faizi (Brüt) +5,00 +1,55 DİBS +4,43 +1,00 Amerikan Doları -3,73 -6,89 Euro -5,14 -8,26

Yıllıkta Zirve Değişmedi

Yıllık bazda en yüksek reel getiri yine külçe altında gerçekleşti. Altın, Yİ-ÜFE'ye göre %54,39, TÜFE'ye göre %51,10 oranlarında güçlü bir kazanç sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi ve DİBS sınırlı reel getiri sunarken, BIST 100 endeksi bazı ölçümlerde negatif getiriye döndü. Euro ve Amerikan doları ise her iki enflasyon göstergesine göre de yatırımcısına kaybettiren araçlar arasında yer aldı.

