TOKİ Çorum kura çekimi başladı: 2.867 konutta hak sahipleri belirleniyor

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipliği belirleme süreci Çorum'da devam ediyor. 10 Nisan Cuma (bugün) saat 14.00'te başlayan kura çekimiyle 2.867 konutun sahipleri belirleniyor. Çekiliş süreci noter huzurunda yürütülüyor, sonuçlar ise aynı gün e-Devlet ve TOKİ resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak.

Çorum'da hak sahipleri belli oluyor. (TOKİ)

ÇORUM KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Saat 14.00 itibarıyla başlayan Çorum'daki kura çekimi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yapılacak çekiliş, sürecin şeffaflığı açısından noter huzurunda tamamlanıyor.

Çorum Kurası Canlı İzle

Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Başvuru sahipleri, çekilişi eş zamanlı izleyerek isim listelerinin açıklanmasını anbean takip edebiliyor.

Asil ve yedek isim listesi TOKİ web sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açıklacak. (A Haber)

SONUÇLAR AYNI GÜN ERİŞİME AÇILACAK

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuç sorgulaması yapabilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Çorum'da bölgelere göre konut dağılımı belli oldu.

ÇORUM'DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Çorum genelinde kura kapsamına alınan 2.867 konutun ilçe bazlı dağılımı açıklandı. En yüksek kontenjan merkezde toplanırken, bölgelere göre konut dağılımları şu şekilde yapılacak:

İLÇE KONUT SAYISI MERKEZ 1200 ALACA 300 BAYAT 200 İSKİLİP 300 KARGI 63 LAÇİN 26 MECİTÖZÜ 28 OSMANCIK 300 SUNGURLU 400 UĞURLUDAĞ 50

TOKİ kurası sürecinde 81 ilin 80'i tamamlandı. Bir sonraki etap İstanbul'da olacak.

TOKİ KURASINDA SONRAKİ ETAP İSTANBUL

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde sıradaki büyük etap İstanbul olacak. Açıklanan takvime göre 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek kura çekimleriyle 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Süreç, önceki illerde olduğu gibi noter huzurunda yürütülecek ve sonuçlar aynı gün dijital platformlar üzerinden erişime açılacak.