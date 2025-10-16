Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 16 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?

A: Eşini havalimanında unutması

B: Uçağın düşeceğini hissettiğini söylemesi

C: Koltuk arasına powerbank düşürmesi

D: Herkese kebap ısmarlayacağını söylemesi

Cevap: C