TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:58
TDK YAZIM KURALLARINA GÖRE HANGİSİ DOĞRU YAZILMIŞ BİR CADDE ADIDIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?

A: Koca Mustafa Paşa Caddesi

B: Kocamustafa Paşa Caddesi

C: Koca Mustafapaşa Caddesi

D: Kocamustafapaşa Caddesi

Cevap: C

