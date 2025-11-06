Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır?

A: Koca Mustafa Paşa Caddesi

B: Kocamustafa Paşa Caddesi

C: Koca Mustafapaşa Caddesi

D: Kocamustafapaşa Caddesi

Cevap: C