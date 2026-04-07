Tarım ve Orman Bakanlığı 10 müfettiş alımı: Başvuru tarihi ve şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kurumlarında görev yapan deneyimli personel arasından 10 müfettiş alımı yapacak. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak ve süreç sözlü sınavla tamamlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 müfettiş alımı yapacağını duyurdu. Alım, kamu kurumlarında en az 5 yıl denetim deneyimi bulunan personel arasından gerçekleştirilecek. Başvurular 7-12 Nisan 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak ve adaylar sözlü sınavla değerlendirilecek.

Başvuru süreci, yalnızca kamu kurumlarında denetim görevlerinde belirli bir tecrübeye sahip personeli kapsıyor.

10 MÜFETTİŞ İÇİN NAKLEN ALIM YAPILACAK

Alım, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığı için gerçekleştirilecek. Süreç, farklı kamu kurumlarında görev yapan ve belirli mesleki deneyime sahip personelin kurumlar arası geçişiyle tamamlanacak.

Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında sadece Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR, ŞARTLAR NELER?

İlan, doğrudan kamu kurumlarında görev yapan denetim kadrolarını kapsıyor. Müfettiş, denetçi, denetmen veya kontrolör olarak görev yapan ve mesleğe özel sınavla atanmış personel başvurabilecek. Yardımcılık ve stajyerlik süreleri de deneyim hesabına dahil edilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar, mesleki bilgi ve yetkinliklerinin ölçüleceği sözlü sınava katılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

7 Nisan 2026 saat 10.00'da başlayan başvurular, 12 Nisan 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden elektronik olarak tamamlayacak. Posta ya da elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru sonrası adayların sistem üzerinden işlemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı başvurular geçersiz sayılacak.

SÖZLÜ SINAVLA SEÇİM YAPILACAK

Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sınavda adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, temsil kabiliyeti ve genel kültürü birlikte değerlendirilecek.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekiyor. En yüksek puandan başlanarak 10 asil ve 5 yedek aday belirlenecek.

Atanmaya hak kazanan adayların, belirlenen süre içinde belgelerini tamamlaması gerekiyor.

SINAV KONULARI NELER?

Sözlü sınavda adaylar ağırlıklı olarak hukuk ve kamu yönetimi alanındaki bilgi düzeyleri üzerinden değerlendirilecek. Anayasa, Devlet Memurları Kanunu, kamu ihale mevzuatı, çevre ve milli parklar kanunları sınavın temel başlıklarını oluşturuyor. Başvuru için gerekli belgeler ve sınava ilişkin detaylar Kariyer Kapısı üzerinden açılan ilanda yer alıyor.

10 MÜFETTİŞ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

