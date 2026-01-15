Tarihi gece! Bursa fethedildi, Osman Bey ebediyete uğurlandı

Bursa'nın fethi ve Osman Bey'in vefatıyla tarihin en kritik dönemeçlerinden biri ekrana taşındı. Dizi, #KuruluşOrhanBursanınFethi etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Kaynak: ATV

FLAVIUS VE FATMA HATUN ARASINDA DUYGUSAL YÜZLEŞME

Bölümün dikkat çeken sahnelerinden biri Flavius ile Fatma Hatun'un yeniden bir araya gelmesi oldu. "Benim kimsem kalmadı" diyen Flavius'a Fatma Hatun'un,

"Bir daha kimsem yok deme. Ben varım." sözleri geceye damga vurdu. İkilinin geleceklerine dair yaptığı konuşma, izleyiciyi duygulandırdı.