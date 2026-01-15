Tarihi gece! Bursa fethedildi, Osman Bey ebediyete uğurlandı
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle hem fetih sahneleri hem de duygusal kırılmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Bursa'nın fethi ve Osman Bey'in vefatıyla tarihin en kritik dönemeçlerinden biri ekrana taşındı. Dizi, #KuruluşOrhanBursanınFethi etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.
FETHİN MUHTEŞEM SEMBOLÜ EZAN-I MUHAMMEDİ BURSA'DA
10.Bölümde Neler Oldu?
ORHAN BEY HAÇLI ORDUSUNU BOZGUNA UĞRATTI
Mabed Şövalyeleri'nden oluşan Haçlı ordusuyla çetin bir savaşa giren Orhan Bey, taktik dehasıyla çatışma başlamadan düşmana büyük zayiat verdirdi.
Savaşın ilerleyen safhalarında üstünlüğü tamamen ele geçiren Orhan Bey, Hector'la karşı karşıya geldi. İki komutanın kıran kırana mücadelesinde Orhan Bey Hector'u ağır yaralarken, Hector savaş meydanından kaçmak zorunda kaldı.
FLAVIUS VE FATMA HATUN ARASINDA DUYGUSAL YÜZLEŞME
Bölümün dikkat çeken sahnelerinden biri Flavius ile Fatma Hatun'un yeniden bir araya gelmesi oldu. "Benim kimsem kalmadı" diyen Flavius'a Fatma Hatun'un,
"Bir daha kimsem yok deme. Ben varım." sözleri geceye damga vurdu. İkilinin geleceklerine dair yaptığı konuşma, izleyiciyi duygulandırdı.