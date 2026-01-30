Survivor’a yeniden katılan Doğuş’un eşinden "geri dön" çağrısı!
Survivor’ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, bu sezon da kadroya dahil oldu. Sevilen şarkıcının Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı verdiği bir röportaj ile eşine 'Kurban olayım geri dön' diyerek çağrıda bulundu.
2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen şarkıcı Doğuş, 2016'da dünyaya gelen ikiz oğulları Arda ve Arın ile mutlu bir aile tablosu çiziyor.
Survivor'ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star'larla birlikte programa yeniden katılmıştı.
Doğuş'un adadaki performansı dikkat çekerken, Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan sitemli bir açıklama geldi.