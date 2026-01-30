CANLI YAYIN

Survivor’a yeniden katılan Doğuş’un eşinden "geri dön" çağrısı!

Survivor’ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, bu sezon da kadroya dahil oldu. Sevilen şarkıcının Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı verdiği bir röportaj ile eşine 'Kurban olayım geri dön' diyerek çağrıda bulundu.

2014 yılında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen şarkıcı Doğuş, 2016'da dünyaya gelen ikiz oğulları Arda ve Arın ile mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Survivor'ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star'larla birlikte programa yeniden katılmıştı.

Doğuş'un adadaki performansı dikkat çekerken, Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı'ndan sitemli bir açıklama geldi.

RTV mikrofonlarına konuşan Hidayetkızı, çocuklarının babalarına duyduğu özlemi dile getirerek eşine adeta "geri dön" çağrısında bulundu.

"BİLSEYDİM YALVARIRDIM GİTME DİYE"

"Çocuklar çok ağlıyor" diyen Hoşkedem Hidayetkızı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galibiyet sonuna kadar gitse de ben artık diyorum ki kurban olayım geri gel. Çünkü çocuklar çok ağlıyor. Ben de onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Bu durum onların dersine ve gündelik hayatlarına çok ciddi tesir ediyor. İnanın bilseydim, yalvarırdım gitme diye. Ama bu onun işi, ben onun işlerine karışmam."

