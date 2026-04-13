Doğu Karadeniz'de de yer yer yağışların görüldüğünü belirten Tek, diğer bölgelerde yağışların büyük ölçüde kesildiğini söyledi.

"Yurdun doğusunda yağışlar devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde Van, Hakkari, Muş, Bitlis çevrelerinde kar yağışı var. Biraz daha güneye indikçe Şırnak ve çevresinde yağışlar yağmur şeklinde devam ediyor."

Türkiye'nin doğu kesimlerinde ise kış koşullarının etkisi henüz sona ermiş değil. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor:

Ancak bu artışın ani ve yaz sıcaklıkları seviyesinde olmayacağının altını çizen Tek, gece saatlerinde serinliğin devam ettiğini vurguladı.

Uzman isim, batı bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini belirterek, özellikle büyük şehirlerde bahar havasının hissedilmeye başlandığını ifade etti:

13 Nisan Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle yağışların seyri, sıcaklık artışı ve Afrika'dan gelen toz taşınımına dair önemli uyarılar yaptı.

AFRİKA'DAN GELEN TOZ UYARISI: SAĞLIK RİSKİ ARTABİLİR

Haftanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Afrika kaynaklı toz taşınımı oldu. Uzman isim, bu durumun özellikle sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti:

"Bu hafta Afrika üzerinden gelen tozu daha çok konuşacağız. Bu sefer sağlık açısından biraz şanssızlık var çünkü yağış yok. O gelen toz havada kalacak."

Geçtiğimiz haftalarda yağışla birlikte yere çöken tozun bu kez atmosferde daha uzun süre kalacağını belirten Tek, özellikle risk grubundaki vatandaşları uyardı:

"Kronik rahatsızlığı olanların ve belli yaş grubundaki kişilerin dışarı çıkarken maske kullanmalarında fayda var."

Uzman, Afrika kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren etkili olmaya başladığını ve hafta boyunca süreceğini belirtti.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Mevcut tabloda batı bölgelerde yağış beklenmezken, hafta sonuna doğru yeni bir sistemin etkili olacağı ifade edildi:

"Yakın vadede batıda yağış yok, sıcaklıklar artıyor. Ama cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek bir yağış sistemi var. Hafta sonuna doğru yeniden yağışlı bir havaya gireceğiz."

Tek, bu sürece kadar toz taşınımının etkisini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.