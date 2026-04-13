Süper El Nino sıcakları kapıda: 3 gün boyunca yağış yok, toz var! İstanbul, Ankara

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye, bir yandan dondurucu mart-nisan geçişinin etkilerini üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan küresel iklim sisteminden gelen "Süper El Nino" sinyalleriyle sarsılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler kısa vadede içimizi ısıtsa da, uzmanların uzun vadeli projeksiyonları oldukça ürkütücü. 2027 yılına kadar sürebilecek bir sıcaklık rekoru zincirinin eşiğindeyiz.

13 Nisan Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle yağışların seyri, sıcaklık artışı ve Afrika'dan gelen toz taşınımına dair önemli uyarılar yaptı.

BATIDA BAHAR HAVASI KENDİNİ HİSSETTİRMEYE BAŞLADI

Uzman isim, batı bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini belirterek, özellikle büyük şehirlerde bahar havasının hissedilmeye başlandığını ifade etti:

"Sıcaklıklar artık batı bölgelerinde, özellikle bugün İstanbul'da giderek artmaya başladı. Hani o iliğimizi ısıtacak dediğimiz sıcaklıklar yavaş yavaş geliyor."

Ancak bu artışın ani ve yaz sıcaklıkları seviyesinde olmayacağının altını çizen Tek, gece saatlerinde serinliğin devam ettiğini vurguladı.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, 13 Nisan Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılarak haftalık hava durumu değerlendirmesinde bulundu. (Fotoğraf: A Haber)

DOĞU'DA KAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin doğu kesimlerinde ise kış koşullarının etkisi henüz sona ermiş değil. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor:

"Yurdun doğusunda yağışlar devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde Van, Hakkari, Muş, Bitlis çevrelerinde kar yağışı var. Biraz daha güneye indikçe Şırnak ve çevresinde yağışlar yağmur şeklinde devam ediyor."

Doğu Karadeniz'de de yer yer yağışların görüldüğünü belirten Tek, diğer bölgelerde yağışların büyük ölçüde kesildiğini söyledi.

AFRİKA'DAN GELEN TOZ UYARISI: SAĞLIK RİSKİ ARTABİLİR

Haftanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Afrika kaynaklı toz taşınımı oldu. Uzman isim, bu durumun özellikle sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti:

"Bu hafta Afrika üzerinden gelen tozu daha çok konuşacağız. Bu sefer sağlık açısından biraz şanssızlık var çünkü yağış yok. O gelen toz havada kalacak."

Geçtiğimiz haftalarda yağışla birlikte yere çöken tozun bu kez atmosferde daha uzun süre kalacağını belirten Tek, özellikle risk grubundaki vatandaşları uyardı:

"Kronik rahatsızlığı olanların ve belli yaş grubundaki kişilerin dışarı çıkarken maske kullanmalarında fayda var."

Uzman, Afrika kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren etkili olmaya başladığını ve hafta boyunca süreceğini belirtti.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Mevcut tabloda batı bölgelerde yağış beklenmezken, hafta sonuna doğru yeni bir sistemin etkili olacağı ifade edildi:

"Yakın vadede batıda yağış yok, sıcaklıklar artıyor. Ama cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek bir yağış sistemi var. Hafta sonuna doğru yeniden yağışlı bir havaya gireceğiz."

Tek, bu sürece kadar toz taşınımının etkisini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

SICAKLIKLAR ARTIYOR AMA YAZ HENÜZ YOK

Sıcaklıklardaki yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak bunun yaz havası anlamına gelmediğini vurgulayan Tek, mevsim normallerine dönüş sinyali verdi:

"Sıcaklıklar artıyor ama öyle hemen aşırı bir ısınma yok. Yaz sıcaklıkları gelmiyor, bahar içerisinde devam ediyoruz."

Özellikle başkentte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren belirgin şekilde yükseleceği ifade edildi.

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor; uzman şiddetli rüzgar olmadığını da hatırlattı.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN GÜNCEL TABLO

Büyük şehirlerdeki son duruma da değinen Tek, günlük sıcaklık değişimlerine dikkat çekti:

  • "İstanbul'da bugün açık bir hava var. Sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Çok şiddetli rüzgar yok, o yüzden çok üşütmeyecek ama sabah ve akşam saatlerine dikkat etmek gerekiyor."
  • "Ankara'da sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında ama gün içinde 12 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonuna doğru ise 21-22 dereceler görülebilir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havanın bugün doğu illerinden çekileceğini açıkladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, yurt genelinde hakim olan soğuk ve yağışlı havanın doğu bölgelerine çekilerek yurdu terk etmeye hazırlandığını gösteriyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'da devam eden karla karışık yağmur yerini açık bir gökyüzüne bırakıyor.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in paylaştığı verilere göre, salı gününden itibaren termometrelerde hızlı bir tırmanış izleyeceğiz:

İç Kesimler: Sıcaklıklar 4 ila 8 derece arasında artacak.

Üç Büyük Şehir

  • Ankara: Yarın 12 derece. Salı 16, çarşamba ise 19 dereceye çıkıyor.
  • İstanbul: Yarın 15 derece. Salı 17, çarşamba 16 derece.
  • İzmir: Yarın 22 derece. Salı 24, çarşamba 23 derece.

Zirai Don Uyarısı: Sıcaklık artışı öncesi, özellikle Marmara'nın güneydoğusu ve İç Ege'deki üreticilerin bu gece yaşanabilecek hafif zirai dona karşı teyakkuzda kalması kritik önem taşıyor.

Ağrı ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yayımlandı; bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. (Fotoğraf: MGM)

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan Ağrı ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

'SÜPER EL NİNO' NEDİR?

Hürriyet'te yer alan ahbaere göre, haftalık güneşli hava bizi yanıltmasın; zira küresel ölçekte "Süper El Nino" alarmı verilmiş durumda. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından güncellenen raporlar, Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmanın "ekstrem" boyutlara ulaştığını kanıtlıyor.

Peki, bu fenomenin normal bir El Nino'dan farkı ne? Standart döngülerde deniz yüzeyi sıcaklıkları 0.5-1 derece artarken, "Süper" versiyonunda bu fark 2 santigrat derecenin üzerine çıkıyor. Bu durum, atmosferdeki jet akımlarının rotasını değiştirerek dünya genelinde hava olaylarını tam bir "kaos" moduna sokabiliyor.

Salı gününden itibaren tüm yurtta yağış beklenmediği, sıcaklıkların ise hızla yükseleceği tahmin ediliyor. (Fotoğraf: MGM)

"SON 140 YILIN EN GÜÇLÜSÜ OLABİLİR"

Atmosfer bilimcileri, mevcut verilerin Aralık 2015'teki rekorları bile geride bırakabileceği konusunda hemfikir. New York Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Paul Roundy'nin "Son 140 yılın en güçlüsü" olarak nitelendirdiği bu süreç, sadece bir yaz mevsimini değil, önümüzdeki 3 yılı (2027'ye kadar) etkileme potansiyeline sahip.

Kritik Not: Bilim insanları, okyanuslarda biriken bu devasa ısının atmosfere transfer olmasıyla 2027'nin "kaydedilmiş en sıcak yıl" olma ihtimalinin %90'ın üzerinde olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE İÇİN SENARYO: KURAKLIK VE ORMAN YANGINI RİSKİ KAPIDA MI?

Küresel atmosfer dolaşımındaki bu devasa değişim, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasını doğrudan hedef alıyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir'e göre, Süper El Nino Türkiye için iki ana risk barındırıyor:

Ekstrem Kuraklık: Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yağış miktarlarının mevsim normallerinin çok altında kalması bekleniyor.

Sıcak Hava Dalgaları: Akdeniz ve Ege bölgelerinde "blokaj" tipi sıcak hava dalgalarının süresi uzayabilir. Bu da orman yangını riskini maksimum seviyeye çıkarıyor.

Buna karşın, atmosferdeki nem tutma kapasitesinin artması nedeniyle, yağış anlarında "ani sel ve su baskınları" gibi şiddetli meteorolojik olayların sıklığında da artış öngörülüyor.

13 Nisan günlük hava durumu raporu (Fotoğraf: MGM)

🌤️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

BölgeİlHava DurumuSıcaklık
MarmaraÇanakkaleParçalı bulutlu20°C
EdirneParçalı bulutlu18°C
İstanbulParçalı bulutlu16°C
SakaryaParçalı bulutlu17°C
EgeAfyonkarahisarParçalı bulutlu14°C
DenizliParçalı bulutlu21°C
İzmirParçalı bulutlu22°C
MuğlaParçalı bulutlu19°C
AkdenizAntalyaParçalı ve az bulutlu22°C
BurdurParçalı ve az bulutlu17°C
HatayParçalı, yer yer çok bulutlu20°C
AdanaParçalı, yer yer çok bulutlu22°C
İç AnadoluAnkaraParçalı bulutlu12°C
EskişehirParçalı bulutlu15°C
KayseriParçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı12°C
KonyaParçalı bulutlu13°C
Batı KaradenizBoluParçalı ve çok bulutlu13°C
DüzceParçalı bulutlu17°C
KastamonuÇok bulutlu, yer yer yağışlı12°C
ZonguldakParçalı ve çok bulutlu12°C
Orta ve Doğu KaradenizAmasyaÇok bulutlu, öğleden sonra yağışlı13°C
RizeÇok bulutlu, aralıklı yağışlı12°C
SamsunÇok bulutlu, aralıklı yağışlı13°C
TrabzonÇok bulutlu, aralıklı yağışlı12°C
Doğu AnadoluErzurumÇok bulutlu, kar yağışlı1°C
KarsÇok bulutlu, kar yağışlı2°C
MalatyaParçalı ve çok bulutlu13°C
VanÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu5°C
Güneydoğu AnadoluDiyarbakırParçalı ve çok bulutlu14°C
GaziantepParçalı ve çok bulutlu15°C
SiirtÇok bulutlu, aralıklı yağışlı10°C
ŞanlıurfaParçalı ve çok bulutlu16°C

