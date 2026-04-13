Süper El Nino sıcakları kapıda: 3 gün boyunca yağış yok, toz var! İstanbul, Ankara
Türkiye, bir yandan dondurucu mart-nisan geçişinin etkilerini üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan küresel iklim sisteminden gelen "Süper El Nino" sinyalleriyle sarsılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler kısa vadede içimizi ısıtsa da, uzmanların uzun vadeli projeksiyonları oldukça ürkütücü. 2027 yılına kadar sürebilecek bir sıcaklık rekoru zincirinin eşiğindeyiz.
13 Nisan Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle yağışların seyri, sıcaklık artışı ve Afrika'dan gelen toz taşınımına dair önemli uyarılar yaptı.
BATIDA BAHAR HAVASI KENDİNİ HİSSETTİRMEYE BAŞLADI
Uzman isim, batı bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak yükseldiğini belirterek, özellikle büyük şehirlerde bahar havasının hissedilmeye başlandığını ifade etti:
"Sıcaklıklar artık batı bölgelerinde, özellikle bugün İstanbul'da giderek artmaya başladı. Hani o iliğimizi ısıtacak dediğimiz sıcaklıklar yavaş yavaş geliyor."
Ancak bu artışın ani ve yaz sıcaklıkları seviyesinde olmayacağının altını çizen Tek, gece saatlerinde serinliğin devam ettiğini vurguladı.
DOĞU'DA KAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye'nin doğu kesimlerinde ise kış koşullarının etkisi henüz sona ermiş değil. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor:
"Yurdun doğusunda yağışlar devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde Van, Hakkari, Muş, Bitlis çevrelerinde kar yağışı var. Biraz daha güneye indikçe Şırnak ve çevresinde yağışlar yağmur şeklinde devam ediyor."
Doğu Karadeniz'de de yer yer yağışların görüldüğünü belirten Tek, diğer bölgelerde yağışların büyük ölçüde kesildiğini söyledi.
AFRİKA'DAN GELEN TOZ UYARISI: SAĞLIK RİSKİ ARTABİLİR
Haftanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise Afrika kaynaklı toz taşınımı oldu. Uzman isim, bu durumun özellikle sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti:
"Bu hafta Afrika üzerinden gelen tozu daha çok konuşacağız. Bu sefer sağlık açısından biraz şanssızlık var çünkü yağış yok. O gelen toz havada kalacak."
Geçtiğimiz haftalarda yağışla birlikte yere çöken tozun bu kez atmosferde daha uzun süre kalacağını belirten Tek, özellikle risk grubundaki vatandaşları uyardı:
"Kronik rahatsızlığı olanların ve belli yaş grubundaki kişilerin dışarı çıkarken maske kullanmalarında fayda var."
YAĞIŞLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?
Mevcut tabloda batı bölgelerde yağış beklenmezken, hafta sonuna doğru yeni bir sistemin etkili olacağı ifade edildi:
"Yakın vadede batıda yağış yok, sıcaklıklar artıyor. Ama cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek bir yağış sistemi var. Hafta sonuna doğru yeniden yağışlı bir havaya gireceğiz."
Tek, bu sürece kadar toz taşınımının etkisini sürdüreceğini de sözlerine ekledi.
SICAKLIKLAR ARTIYOR AMA YAZ HENÜZ YOK
Sıcaklıklardaki yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak bunun yaz havası anlamına gelmediğini vurgulayan Tek, mevsim normallerine dönüş sinyali verdi:
"Sıcaklıklar artıyor ama öyle hemen aşırı bir ısınma yok. Yaz sıcaklıkları gelmiyor, bahar içerisinde devam ediyoruz."
Özellikle başkentte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren belirgin şekilde yükseleceği ifade edildi.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN GÜNCEL TABLO
Büyük şehirlerdeki son duruma da değinen Tek, günlük sıcaklık değişimlerine dikkat çekti:
- "İstanbul'da bugün açık bir hava var. Sıcaklık 17 dereceye kadar çıkıyor. Çok şiddetli rüzgar yok, o yüzden çok üşütmeyecek ama sabah ve akşam saatlerine dikkat etmek gerekiyor."
- "Ankara'da sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında ama gün içinde 12 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonuna doğru ise 21-22 dereceler görülebilir."