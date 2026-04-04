Sultanlar Ligi final takvimi: Fenerbahçe-Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk serisi başlıyor. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak final karşılaşmalarının tarihleri ve yayın bilgileri netleşti. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyet alan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak ve kupayı müzesine götürecek.
SULTANLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Kadın voleybolunun en üst seviyesi olan Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun final eşleşmesi kesinleşti. Şampiyonluk için sahaya çıkacak iki takım:
- Fenerbahçe Medicana
- VakıfBank
SULTANLAR LİGİ FİNAL SERİSİ NASIL OYNANACAK?
Final serisi beş maç üzerinden oynanacak. Serinin formatı şöyle:
- Toplam en fazla 5 maç yapılacak.
- 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.
- Serinin kazananı 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.
SULTANLAR LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Final serisinin maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı.
|Tarih
|Saat
|Maç
|7 Nisan 2026 Salı
|17.00
|Fenerbahçe Medicana – VakıfBank
|11 Nisan 2026 Cumartesi
|17.00
|VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
|13 Nisan 2026 Pazartesi
|19.00
|VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
|16 Nisan 2026 Perşembe*
|19.00
|Fenerbahçe Medicana – VakıfBank
|19 Nisan 2026 Pazar*
|19.00
|VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
*Seri üç maçta bitmezse oynanacak.
FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Voleybolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayın bilgileri. Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin tüm karşılaşmaları TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?
Finale uzanan yolda iki takım da zorlu seriler oynadı. Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Zeren Spor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip seriyi 3-0 ve 3-1'lik galibiyetlerle kazanarak finale adını yazdırdı. VakıfBank ise yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele etti. Sarı siyahlılar bu seride 3-0 ve 3-2'lik skorlarla finale yükseldi.