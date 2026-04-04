CANLI YAYIN

Sultanlar Ligi final takvimi: Fenerbahçe-Vakıfbank maçı ne zaman, hangi kanalda?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk serisi başlıyor. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak final karşılaşmalarının tarihleri ve yayın bilgileri netleşti. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyet alan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak ve kupayı müzesine götürecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk serisi Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak.

SULTANLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Kadın voleybolunun en üst seviyesi olan Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun final eşleşmesi kesinleşti. Şampiyonluk için sahaya çıkacak iki takım:

  • Fenerbahçe Medicana
  • VakıfBank

SULTANLAR LİGİ FİNAL SERİSİ NASIL OYNANACAK?

Final serisi beş maç üzerinden oynanacak. Serinin formatı şöyle:

  • Toplam en fazla 5 maç yapılacak.
  • 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.
  • Serinin kazananı 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

Sultanlar Ligi'nde kupanın sahibi beş maçlık final serisinde belli olacak.

SULTANLAR LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Final serisinin maç programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı.

TarihSaatMaç
7 Nisan 2026 Salı17.00Fenerbahçe Medicana – VakıfBank
11 Nisan 2026 Cumartesi17.00VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
13 Nisan 2026 Pazartesi19.00VakıfBank – Fenerbahçe Medicana
16 Nisan 2026 Perşembe*19.00Fenerbahçe Medicana – VakıfBank
19 Nisan 2026 Pazar*19.00VakıfBank – Fenerbahçe Medicana

*Seri üç maçta bitmezse oynanacak.

Sultanlar Ligi final serisinin tüm maçları TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Voleybolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayın bilgileri. Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin tüm karşılaşmaları TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

TAKIMLAR FİNALE NASIL GELDİ?

Finale uzanan yolda iki takım da zorlu seriler oynadı. Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Zeren Spor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip seriyi 3-0 ve 3-1'lik galibiyetlerle kazanarak finale adını yazdırdı. VakıfBank ise yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele etti. Sarı siyahlılar bu seride 3-0 ve 3-2'lik skorlarla finale yükseldi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın