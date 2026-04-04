Van’da 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden de hissedildi! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Van'ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 08.52'de kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremle ilgili son durumu paylaştı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya olumsuz durumun bildirilmediği açıklandı.

Van Gölü'nün doğusunda meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Sarsıntının hemen ardından A Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile Prof. Dr. Şerif Barış, depremin teknik detaylarını ve bölgedeki fay hatlarının durumunu analiz etti. Özellikle kırsal bölgelerdeki yapılar için uyarı yapılırken, sarsıntının neden bu kadar geniş bir alanda hissedildiği de açıklandı.

VAN DEPREMİ ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 8.1 kilometre olarak açıkladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem başta Bağdaşan olmak üzere Akçift, Derebey, Ermişler ve Değirmenözü yerleşimlerinde hissedildi. Sarsıntı ayrıca il merkezi Van'ın yanı sıra çevre illerden Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de de farklı şiddetlerde algılandı.

AFAD Van depremi ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından saha çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinde yaptğı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemekle birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Olası ihbarlara karşı İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Çiftçi, çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

SAHA TARAMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Depremin hemen ardından devletin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçtiğini belirten Bakan Çiftçi; AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelin bölgedeki saha tarama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

"112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE OLUMSUZ İHBAR GELMEDİ"

Bakan Çiftçi, ekiplerin ulaştığı ilk verileri kamuoyuyla paylaşarak şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır."

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Tuşba olan 5.2'lik sarsıntının sadece Van'da değil; Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildiği bildirildi. Bakan Çiftçi, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek açıklamasını, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" sözleriyle tamamladı.

SARSINTI KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Van'da meydana gelen deprem sosyal medyada da geniş yankı buldu. X platformunda çok sayıda kullanıcı "çok fena sallandık" ifadeleriyle yaşadıkları sarsıntıyı paylaştı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUŞBA

Sarsıntının meydana geldiği noktayı harita üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Van Gölü doğusundaki bir bölgede, 2011 yılında yaşanan Erciş depreminin olduğu fayın daha kuzeyinde, 1976 Çaldıran depreminin ise güneyinde, iki arada bir noktada gerçekleşti" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayında bölgedeki fay yapısına dikkat çeken Ersoy, "Diri fay haritasına baktığımızda, altından çok büyük bir fay geçmediğini görüyoruz. Çok sayıda küçük fayın üzerinde meydana gelen depremlerden bir tanesi" sözleriyle depremin konumunu tarif etti.

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SARSINTI NEDEN RİSKLİ?

Depremin büyüklüğünün Doğu Anadolu'daki yapı stoku üzerindeki etkilerine değinen Ersoy, "5,2 büyüklüğü Doğu Anadolu için önemlidir. Çünkü 5'i geçen depremlerden sonra zayıf yapılar hasar görebiliyor, yıkılabiliyor. Özellikle hayvancılık yapılan kırsal kesimlerdeki ağıllarda hasarlar meydana gelmesi ve hayvanların telef olması olasıdır" şeklinde konuştu. Sarsıntının yıkıcı gücüne dair de bilgi veren uzman, "5,2'nin kendisi elbette çok yıkıcı bir deprem değil ama bazı küçük hasarların oluşmasına sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.

DEPREM NEDEN ÇOK HİSSEDİLDİ?

Depremin yerin sadece 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmiş olmasının etkilerini anlatan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "7 kilometre derinlikteki bir deprem sığ bir depremdir. Sığ depremlerde enerji tam olarak soğurulmadığı için çevreye çok daha geniş bir alana yayılabilir ve bu sebeple çevreden çok daha fazla hissedilir" sözleriyle aktardı.

"BU DEPREM BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şerif Barış, "Sismolojik açıdan Türkiye bir deprem ülkesi ve genellikle bu tür depremler bizim açımızdan sürpriz değil. Türkiye'de depremlerin bu sıklıkla yılda 40, ortalama 5 büyüklüğünde deprem olduğunu biliyoruz, bu da onlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Depremlerin zamanının neden bilinemediğine de açıklık getiren Prof. Dr. Barış, "Dünyada yer kabuğundaki gerilmeyi doğrudan ölçecek bir mekanizma henüz yok. O yüzden bizler depremlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz, hangi büyüklükte ve nerelerde olacağına dair öngörülerimiz, tahminlerimiz olabiliyor ama zamanı bilemiyoruz. Çünkü doğrudan gerilmeyi ölçemiyoruz. Onu ölçebildiğimiz an yer kabuğundaki analizleri yapıp depremin ne zaman olabileceğini daha kesin söyleyebileceğiz." sözleriyle durumu özetledi.

2011 VAN DEPREMİ İLE BAĞLANTISI VAR MI?

Sarsıntının merkez üssünü değerlendiren Prof. Dr. Barış, "Bu deprem, 2011 yılında yaşanan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin daha kuzeyinde gerçekleşti. Muhtemelen o depremlerin bölgeye aktardığı gerilmenin sonucunda, tali yani ikincil bir fayda meydana gelen bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

SIĞ DEPREM VE HASAR RİSKİ: HANGİ YAPILAR TEHLİKEDE?

Depremin 7 kilometre gibi sığ bir derinlikte gerçekleşmesinin etkilerini anlatan Prof. Dr. Şerif Barış, "Sismolojide 30 kilometreye kadar olan depremler sığdır ancak sarsıntı yüzeye ne kadar yakınsa yıkım ve hissedilme oranı o kadar artar. Bu büyüklükteki bir depremin betonarme binalarda hasar yapma özelliği düşüktür. Ancak kırsal kesimlerdeki kerpiç, taş ve ahşaptan yapılan derme çatma yapılarda ve ağıllarda hasar yapabilir. Şu an ekipler zaten bu yönde taramaları yapıyor" şeklinde konuştu.

DEPREM UZMANI DEZENFORMASYONA KARŞI UYARDI

Vatandaşları dezenformasyona karşı uyaran Prof. Dr. Barış, deprem sonrası ortaya çıkan 'daha büyüğü gelecek' gibi söylentilere inanılmaması gerektiğini vurguladı. "Sadece AFAD, valilik ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı. Son olarak hazırlığın önemine değinen uzman, "Deprem sonrası değil, deprem öncesi hazırlık, afet planı yapmamız lazım." sözleriyle uyarılarını noktaladı.