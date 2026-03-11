Sinan öldü mü? A.B.İ.'de büyük itiraf her şeyi değiştirdi
atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş’in kaleme aldığı A.B.İ. dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi. Sinan ve savcının bulunduğu araç parlarken, izleyiciler de Sinan'ın ölüp ölmediğini sorgulamaya başladı.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., dün akşam nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi.
9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mahinur, Tahir Hancıoğlu'na yönelik saldırı suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı ancak konuşmayı reddetti. Duruşmada Çağla, Mahinur'un saldırıyı gerçekleştirmediğini savunsa da hâkim, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Mahinur'un tutuklanmasına karar verdi. Bu karar Çağla'yı yıktı.
Doğan ise beklenmedik bir hamle yaptı ve hâkim karşısında yıllardır saklanan büyük gerçeği açıkladı: Tahir Hancıoğlu'nun yıllar önce Mahinur'un babasını öldürdüğünü itiraf etti.
Ardından Doğan ve Çağla, Mahinur'u kurtarabilmek için geçmişte işlenen bu cinayetin izini sürmeye karar verdi. Behram ise Çağla'yı Mahinur'a ihanet etmekle suçladı.
İkili arasında sert bir yüzleşme yaşandı. Doğan araya girerek Behram'ı uzaklaştırdı ve bundan sonra Çağla ile Mahinur'un kendi ailesi olduğunu açıkça söyledi.