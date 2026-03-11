Sinan öldü mü? A.B.İ.'de büyük itiraf her şeyi değiştirdi

Kaynak: ATV Doğan, yıllar önce dosyaya bakan savcı Şevket'i ziyaret ettiğini ve onun Tahir Hancıoğlu ile çalıştığını Çağla'ya anlattı. Bunun üzerine ikili savcının peşine düştü. Didem ise büyük bir hamle yaparak Yılmaz'ın planını ortaya çıkardı. Doğan ve adamları bu sayede Yılmaz'ın savcı Şevket'i sıkıştırdığı sırada baskın yaptı.

Savcı ise elindeki belgeleri savcılığa vereceğini söyleyerek Doğan'ın tarafına geçti. Fakat Yılmaz, savcı Şevket ve Sinan'ın bindiği araca bomba yerleştirmişti. Diğer yandan Lamia, Mahinur'un yalnızca hapse girmesinin aşiretin öfkesini dindirmeyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden Yılmaz'ı arayarak cezaevindeki Zeliş'e haber gönderdi ve Mahinur'un işinin içeride bitirilmesini istedi. Melek ise Mahinur'u korumak için kendini feda etti.