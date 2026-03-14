Sihirli Annem’in Betüş’ü İnci Türkay sahnelere döndü
"Sihirli Annem"le tanınan ve uzun süredir İngiltere'de yaşayan İnci Türkay, "Liste" adlı oyunuyla sahnelere döndü. Ünlü isim, dün Ankara'da prömiyer yapan oyunla ilgili konuştu.
Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Betüş" karakteriyle tanınan ve uzun yıllardır Londra'da yaşayan İnci Türkay, tiyatroya döndü.
Jennifer Tremblay'in ödüllü metni "Liste"den (The List) uyarlanan oyunla sahnelere dönen Türkay, Londra prömiyeri sonrası Türkiye'de de hayranlarıyla buluştu.
"HEP TİYATROYLA İÇ İÇEYDİM"
Yönetmenliğini Ayşegül Hardern'in üstlendiği "Liste" adlı oyunla 13 Mart akşamı Ankara'da sahneye çıkan Türkay, heyecanını paylaştı.
Sahneden ayrı olduğu süreçte tiyatrodan hiç kopmadığını belirten Türkay, "10 yılı aşkındır İngiltere'de yaşadığım için orada çocuklara drama dersleri verdiğim bir kulübüm vardı. Hep tiyatroyla iç içeydim. Herhalde dünyanın en güzel oyunlarını seyretmekle, bu sırada da gözlem yapıp cebime bir şeyler doldurmakla meşguldüm" dedi.
Ayşegül Hardern ile sürekli oyun okuduklarını anlatan Türkay, "Liste"yi okuyup çok etkilendiklerini ve "Bu oyunu yapmamız lazım" dediklerini söyledi.
Jennifer Tremblay ile direkt olarak temasa geçip oyunun haklarını aldıklarını anlatan Türkay, ardından çalışmalara başladıklarını vurguladı.