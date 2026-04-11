Sibel Can’ın gurur günü: Emir Aksüt asker ocağında
Sibel Can’ın Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yerine getirmek üzere kışlanın yolunu tuttu. Geçtiğimiz ay askere giden 25 yaşındaki Aksüt’ü, bu süreçte ailesi yalnız bırakmadı.
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, son günlerde sahne başarılarının yanı sıra evlatlarının elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.
EĞİTİMDEN TERHİSE
Henüz 25 yaşında olan Emir Aksüt, geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin dünyaca ünlü eğitim kurumlarından Westminster Üniversitesi'nden mezun olarak ailesini gururlandırmıştı. Diplomasını aldıktan sonra kariyer planlarından önce "vatan borcu" diyen Aksüt, vakit kaybetmeden askeri birliğine katıldı.
MELİSA'DAN DUYGUSAL ZİYARET
Kardeşine olan bağlılığıyla her fırsatta takdir toplayan Melisa Ural, Emir'i asker ocağında yalnız bırakmadı. Kardeşini birliğinde ziyaret eden Ural, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.
MERAK EDİLENLER
Emir Aksüt kimin oğlu?
Sibel Can'ın 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelmiştir.