Sibel Can’ın gurur günü: Emir Aksüt asker ocağında

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, son günlerde sahne başarılarının yanı sıra evlatlarının elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.

Sanatçının iş insanı Sulhi Aksüt ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, eğitim hayatını noktalar noktalamaz vatani görevini yerine getirmek üzere kışlaya teslim oldu.

EĞİTİMDEN TERHİSE

Henüz 25 yaşında olan Emir Aksüt, geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin dünyaca ünlü eğitim kurumlarından Westminster Üniversitesi'nden mezun olarak ailesini gururlandırmıştı. Diplomasını aldıktan sonra kariyer planlarından önce "vatan borcu" diyen Aksüt, vakit kaybetmeden askeri birliğine katıldı.

MELİSA'DAN DUYGUSAL ZİYARET

Kardeşine olan bağlılığıyla her fırsatta takdir toplayan Melisa Ural, Emir'i asker ocağında yalnız bırakmadı. Kardeşini birliğinde ziyaret eden Ural, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.