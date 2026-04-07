Serdar Ortaç'tan yürek burkan vasiyet! "Bu şarkıları yaşatın"
MS hastalığı ile mücadele eden ve son dönemdeki karamsar ruh haliyle dikkat çeken Serdar Ortaç, sosyal medya yayınında vasiyetini açıkladı. Ünlü sanatçı, "Yakında ölüp gideceğim, bana söz verin bu şarkıları yaşatın" sözleriyle hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.
Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında hem sitem dolu açıklamalarda bulundu hem de vasiyetini açıkladı.
"YAKINDA ÖLÜM GİDECEĞİM"
Fiziksel ve ruhsal olarak zor bir süreçten geçtiği gözlemlenen ünlü sanatçı, takipçilerinden duygusal bir söz istedi.
Şarkılarının hak ettiği değeri görmediğinden yakınan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler, kimseye ulaştırmadılar. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın."
"35 SENE OLDU BATMADIM"
Ünlü isim, hakkında sık sık çıkan "Battı, tükendi, bitti" şeklindeki haberlere de "Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hala batmadım, 35 sene oldu" diyerek yanıt verdi.
SEVENLERİNDEN DESTEK
Ortaç'ın "Ölüp gideceğim" şeklindeki sarsıcı sözleri ve şarkılarının yaşatılmasına dair vasiyeti, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce kullanıcı, ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırırken, Ortaç'ın bu yayını sevenlerini bir kez daha derin bir üzüntüye boğdu.
İşte o yorumlardan bazıları:
"Sakın pes etme. Şarkıların zaten ölümsüz!"
"Serdar abi yine çok dertli, biri elinden tutsun artık şu yalnızlığın."
"Hastalık belli ki çok yormuş, keşke bu kadar karamsar olmasa."