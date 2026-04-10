Selin Türkmen avukat oldu

Selin Türkmen'in asıl mesleği şaşırttı

"ZAMAN ZAMAN AĞLADIM AMA VAZGEÇMEDİM"

Sosyal medya hesabından cübbeli fotoğraflarını paylaşan Türkmen, yaşadığı zorlu süreci samimi bir dille anlattı.

"Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor; hep bugünün hayalini kurmuştum. Çok emek verdiğim, zaman zaman 'Ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba' deyip, ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda, 'İyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim' diyorum. Bu mutluluğu benimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ederim"

SELİN TÜRKMEN KİMDİR? 2000 tarihinde Osmaniye'de doğan Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken oyunculuk kariyerine başlamıştır. Taksim'de bir oyunculuk ajansı ile anlaştıktan sonra oyunculuk üzerine kurslar alan Selin Türkmen, sonrasında BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan'dan drama ve oyunculuk dersleri alarak BKM Mutfak'ta tiyatro sahnesine ilk adımını atmıştır. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteriyle tanınan Selin Türkmen, büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Osmaniye'de doğup büyüyen Selin Türkmen, aslen Adanalı'dır. Selin Türkmen Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1 Ağustos 2000 yılında doğan Selin Türkmen, 26 yaşındadır.



