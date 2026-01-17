Haberler Liste Haberleri Sarıgül davası sosyeteyi korkuttu! İhaneti belgelemenin bedeli: 15 bin dolar!

Revna Sarıgül’ün, eşi Ömer Sarıgül tarafından aldatıldığı için mahkemeye başvurarak rekor düzeyde tazminatla boşanmaya çalışması, sosyetik kadınların aldatılma korkusunu tetikledi. Bu gelişmenin ardından, bir dönem oldukça popüler olan kadınların eşlerini takip etmeleri için başvurduğu dedektifler yeniden göreve geldi. Aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı.

Revna Sarıgül'ün 2019 yılında evlendiği Ömer Sarıgül'e aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Boşanma dosyasında Revna Sarıgül'ün 1,5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ettiği; Ömer Sarıgül'ün ise bu talebe karşılık 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira nafaka önerdiği belirtilmişti.

Kaynak: Sosyal medya DEDEKTİFLERE TALEP ARTTI Bu gelişme, sosyetik kadınlar arasında aldatılma korkusunu artırırken, bir dönem gözden düşen özel dedektiflere olan talebi de yeniden canlandırdı. "SOSYETEDE YENİ MODA" Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde magazin gündeminin bu dikkat çekici konusunu kaleme alarak, dedektif tutmanın sosyete dünyasında adeta "yeni moda" haline geldiğini yazdı. İşte o yazı... "Telaşa kapılan sosyetik kadınlar aldatılıp aldatılmadıklarını öğrenmek için çareyi dedektiflerin kapısını çalmakta buldu. Hem de kısa süreli falan da değil, birçok sosyetik kadının kadrolu dedektifler tutmuşlar. Dedektifler, hizmet verdikleri kadının eşini, 7/24 takip ediyormuş ve nereye gitti, ne yiyip içti, kimlerle görüştü tek tek rapor ediyormuş.