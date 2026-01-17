Sarıgül davası sosyeteyi korkuttu! İhaneti belgelemenin bedeli: 15 bin dolar!

Revna Sarıgül'ün 2019 yılında evlendiği Ömer Sarıgül'e aldatıldığını öne sürerek boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Boşanma dosyasında Revna Sarıgül'ün 1,5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ettiği; Ömer Sarıgül'ün ise bu talebe karşılık 10 milyon lira tazminat ve 400 bin lira nafaka önerdiği belirtilmişti.
DEDEKTİFLERE TALEP ARTTI
Bu gelişme, sosyetik kadınlar arasında aldatılma korkusunu artırırken, bir dönem gözden düşen özel dedektiflere olan talebi de yeniden canlandırdı.
"SOSYETEDE YENİ MODA"
Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde magazin gündeminin bu dikkat çekici konusunu kaleme alarak, dedektif tutmanın sosyete dünyasında adeta "yeni moda" haline geldiğini yazdı. İşte o yazı...
"Telaşa kapılan sosyetik kadınlar aldatılıp aldatılmadıklarını öğrenmek için çareyi dedektiflerin kapısını çalmakta buldu. Hem de kısa süreli falan da değil, birçok sosyetik kadının kadrolu dedektifler tutmuşlar. Dedektifler, hizmet verdikleri kadının eşini, 7/24 takip ediyormuş ve nereye gitti, ne yiyip içti, kimlerle görüştü tek tek rapor ediyormuş.
15 BİN DOLAR MAAŞ
En ilginci de dedektiflerin, yurt dışı seyahatlerde de takibe devam etmesi. Dedektifler takip ettiği kişiyle aynı uçağa binip aynı otelde kalıyormuş.
Bu dedektiflerin kaç para maaş aldığını da öğrendim. Kadınlar eşlerinin her anından haberdar olmak için kesenin ağzını açmış ve dedektiflere 10 ile 15 bin dolar arasında maaş ödüyormuş.
Tabii yurt dışı takiplerdeki uçak-otel masrafları hariç! Kadrolu dedektif modasına uyan isimler de kulağıma geldi ama bir aile faciasına yol açmamak için yazmıyorum.