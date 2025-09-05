Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, geçtiğimiz sezon dikkatleri çekmeyi başardı. Yeni sezonu beklenen dizi, yayınlanan fragmanıyla izleyicileri meraklandırdı. Son bölümde yaşanan olayların ardından merak edilen soru ise "Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak?" oldu.
Sahipsizler 2.Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Sahipsizler dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümleri 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Böylece dizinin takipçileri yeni sezonda bölümleri ekran başında izleme fırsatı bulacak.
Sahipsizler Son Bölümde Ne Oldu?
Son bölümde Devran ve Azize'nin düğünü beklenmedik olaylarla sarsılırken, Meryem'in kaçırılması dizide gerilimi artırdı. Karakterler geçmişten gelen hesaplaşmalarla yüzleşirken, izleyiciler yeni sezon için merak içinde bırakıldı.
Sahipsizler Oyuncu Kadrosu
Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züheyla Yıldız,Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu Serpil Gül, Reha Özcan ve Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyor.