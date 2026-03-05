Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner’den sessiz sedasız veda! 12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve iş insanı Pamir Kıraner çiftinden kötü haber geldi. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan çiftin, sessiz sedasız boşandığı iddia edildi.
2014 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner cephesinden üzücü haber geldi.
Geçtiğimiz yıl evliliklerinde kriz olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen çiftin, resmen boşandığı iddia edildi.
"Kızımız İçin En Doğrusunu Yapıyoruz" demişti
Aksoy, daha önce yaptığı açıklamada evliliğindeki çalkantıları doğrulamış ancak dostane bir çözüm arayışında olduklarını şu sözlerle ifade etmişti:
"Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz."
Hürriyet'te yer alan habere göre; Ünlü oyuncu ve iş insanı, hukuki süreci sessiz sedasız tamamlayarak boşandı. 12 yıllık evliliklerini bitiren Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner'in 6 yaşında Marisa Gülcan adında bir kızı var.