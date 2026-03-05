Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner’den sessiz sedasız veda! 12 yıllık evlilik tek celsede bitti

2014 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner cephesinden üzücü haber geldi.

"Kızımız İçin En Doğrusunu Yapıyoruz" demişti

Aksoy, daha önce yaptığı açıklamada evliliğindeki çalkantıları doğrulamış ancak dostane bir çözüm arayışında olduklarını şu sözlerle ifade etmişti:

"Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz."