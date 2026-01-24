CANLI YAYIN

Robert Pattinson Türk şarkıcının hayranı çıktı! Nilüfer Yanya kimdir?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Alacakaranlık ve Harry Potter gibi dünyaca ünlü yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Robert Pattinson, en çok dinlediği şarkıcılar arasında Türk bir ismin olduğunu açıkladı. Pattinson; "Nilüfer Yanya'nın şarkılarını seviyorum. Gerçekten harika" dedi.

'Alacakaranlık' filmiyle dünya çapında büyük bir şöhret yakalayan Robert Pattinson, verdiği bir röportajda dinlediği şarkıcılardan bahsetti.

GQ dergisine röportaj veren dünyaca ünlü isim, son birkaç gündür normalden daha fazla müzik dinlediğini belirten ve favori şarkıcılarını da açıkladı.

"KESİNLİKLE ÇOK HAVALI"

Apple Music'e göz atan Pattinson'ın en çok dinlediği sanatçılar arasında Bob Marley, Vladimir Ashkenazy, Bertrand Chamayou ve The Gap Band yer aldı.

Türk sanatçı Nilüfer Yanya'yı da beğendiğini ifade eden Pattinson, ''Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum'' dedi.

NİLÜFER YANYA KİMDİR?

1995 yılında doğan Nilüfer Yanya, Türk bir baba ve Barbadoslu bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. Erken yaşta müziğe başlayan Yanya; The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi sanatçılardan etkilendi.

2016 yılında tanınmaya başlayan genç şarkıcı, Miss Universe adlı ilk albümünü 2019'da çıkardı. Yanya'nın Inside Out ve Painless gibi albümleri de, müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Daha önce verdiği bir röportajda adının hikayesinden bahseden Nilüfer Yanya, "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bayılmış ve kızı olursa bu adı koyacağını söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.

#Robert Pattinson #Nilüfer Yanya
