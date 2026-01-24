Robert Pattinson Türk şarkıcının hayranı çıktı! Nilüfer Yanya kimdir?

Kaynak: Instagram

NİLÜFER YANYA KİMDİR?

1995 yılında doğan Nilüfer Yanya, Türk bir baba ve Barbadoslu bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. Erken yaşta müziğe başlayan Yanya; The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi sanatçılardan etkilendi.

2016 yılında tanınmaya başlayan genç şarkıcı, Miss Universe adlı ilk albümünü 2019'da çıkardı. Yanya'nın Inside Out ve Painless gibi albümleri de, müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Daha önce verdiği bir röportajda adının hikayesinden bahseden Nilüfer Yanya, "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bayılmış ve kızı olursa bu adı koyacağını söylemiş" ifadelerini kullanmıştı.