Robert Pattinson Türk şarkıcının hayranı çıktı! Nilüfer Yanya kimdir?
Alacakaranlık ve Harry Potter gibi dünyaca ünlü yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Robert Pattinson, en çok dinlediği şarkıcılar arasında Türk bir ismin olduğunu açıkladı. Pattinson; "Nilüfer Yanya'nın şarkılarını seviyorum. Gerçekten harika" dedi.
'Alacakaranlık' filmiyle dünya çapında büyük bir şöhret yakalayan Robert Pattinson, verdiği bir röportajda dinlediği şarkıcılardan bahsetti.
GQ dergisine röportaj veren dünyaca ünlü isim, son birkaç gündür normalden daha fazla müzik dinlediğini belirten ve favori şarkıcılarını da açıkladı.
"KESİNLİKLE ÇOK HAVALI"
Apple Music'e göz atan Pattinson'ın en çok dinlediği sanatçılar arasında Bob Marley, Vladimir Ashkenazy, Bertrand Chamayou ve The Gap Band yer aldı.
Türk sanatçı Nilüfer Yanya'yı da beğendiğini ifade eden Pattinson, ''Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum'' dedi.